Tre giorni di cibo e scienza: a Mantova torna il Food&Science Festival

Mantova – Esperti, scienziati, divulgatori e accademici si danno appuntamento a Mantova per parlare di cibo e scienza. Binomio perfetto, in un continuo dialogo tra mescolanze, ricombinazioni e deviazioni. Da oggi, 17 maggio, a domenica, infatti, a Mantova si tiene l'ottava edizione del Food&Science Festival, dedicata proprio agli intrecci tra alimentazione, scienza, agricoltura, tecnologia, ambiente e salute. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME - Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, il Festival torna a dialogare con il proprio pubblico per provare a immaginare il nostro futuro, a partire dal cibo.

E di temi ce ne sono un bel po’: emergenza climatica, politiche agricole, tradizione produttiva e digital transformation. Su tutti questi temi ci saranno incontri, tavole rotonde, focus tematici, eventi speciali, laboratori, mostre e visite guidate. Tra gli ospiti, anche la columnist del "Washington Post" Tamar Haspel, che in un radicale cambio di vita è finita ad allevare ostriche a Cape Cod, Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de "Il Post", Oana Dima, executive manager del network europeo sull'agricoltura sostenibile tramite genome editing, il Premio Nobel per la Pace per le ricerche condotte sul cambiamento climatico Riccardo Valentini (in dialogo domani, venerdì 18, alle 14.30 a Palazzo della Ragione con Alberto Mario Levi dell'Accademia Nazionale di Agricoltura), il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, Roberta Sonnino, docente di Sistemi alimentari sostenibili dell'Università del Surrey, Francesco Branca, direttore del dipartimento di nutrizione per la salute e lo sviluppo dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di Ginevra, l'alpinista italiano Silvio Mondinelli, tra i pochissimi scalatori ad aver raggiunto tutte le quattordici vette più alte del mondo senza l'uso di ossigeno supplementare, e la food writer Sara Porro.

Non solo: animatori degli eventi speciali, parteciperanno anche i giornalisti scientifici Marco Ferrari e Roberta Villa, conduttori della rassegna stampa più amata di Mantova (venerdì e sabato, ore 9.30, Loggia del Grano), e Ruggero Rollini, YouTuber e divulgatore, "padrone di casa", anzi di divano, su cui sabato e domenica intervista gli ospiti tra un incontro e l'altro. Una molteplicità di prospettive su temi ampi e diversi in cui scienza e alimentazione si aprono a riflessioni su clima e tutela del suolo (con il vincitore del Glinka World Soil Prize della FAO Luca Montanarella), religione (con Giovanni Pernigotto, della Diocesi di Mantova), diritto (con Michele Fino, docente di Fondamenti del Diritto Europeo), psicologia (con la docente di psicologia dei consumi e della salute Guendalina Graffigna), chimica (con i divulgatori della pagina Il chimico sulla tavola, che smaschera tutti i falsi tentativi del mangiare per non mangiare, tra cibi "a zero calorie" e alimenti "light", domenica alle ore 14.30 a Palazzo della Ragione), biodiversità (con Gabriele Guidi, comandante dei Carabinieri Forestali Forlì-Cesena, Federico Magnani dell'Università di Bologna e Gilmo Vianello, vicepresidente Accademia Nazionale di Agricoltura, domani alle ore 15.15 a Palazzo della Ragione) e molto ancora.

Anche quest'anno l'inaugurazione ufficiale - alla presenza anche del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in dialogo con il Presidente nazionale Confagricoltura Massimiliano Giansanti - avrà luogo oggi alle 17 e vedrà alternarsi sul palco del Teatro Bibiena, la più prestigiosa cornice della manifestazione, esponenti del mondo politico e delle istituzioni. A dare il via all'ottava edizione, con il tradizionale taglio del nastro, il presidente di Confagricoltura Mantova Alberto Cortesi, l'assessore all'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi e il sindaco di Mantova Mattia Palazzi che consegneranno il premio Agricoltura Mantovana ad una personalità di spicco del mondo scientifico, seguiti dai partecipanti della tavola rotonda moderati dal giornalista Claudio Cerasa in cui esponenti del mondo delle istituzioni affronteranno i temi più attuali in campo agroalimentare in vista delle imminenti elezioni europee.

Come di consueto, oltre al Teatro Scientifico Bibiena, saranno tanti i luoghi di Mantova coinvolti: Palazzo della Ragione, Loggia del Grano (rassegna stampa e conferenze), Piazza Leon Battista Alberti (conferenze, laboratori, bookshop, ufficio stampa e accoglienza relatori), Piazza Mantegna (incontri), Piazza delle Erbe (Infopoint e laboratori), Piazza Marconi, Piazza Concordia, Sala delle lune e dei nodi (conferenze), Sala delle Capriate (installazioni, laboratori e degustazioni) e Via Goito (laboratori), vie e piazze cittadine. Tutti gli eventi sono gratuiti con registrazione obbligatoria sul sito del Festival.