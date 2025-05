Mantova, al via Food & Scienze Festival: tra gli eventi un imperdibile viaggio nell’universo dello zucchero

Mantova – Al Food & Scienze Festival di Mantova arriva "Zucchero & co – L'impronta della dolcezza”, il laboratorio griffato Eridania.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, debutta al Food&Science Festival di Mantova, dal 16 al 18 maggio, lo speciale laboratorio ludico-educativo di divulgazione scientifica firmato Eridania: un coinvolgente viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità, sfatarne i falsi miti e imparare come inserirlo in un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata.

Lo sapevate che anche gli zuccheri sono carboidrati, come quelli contenuti nel pane o nella pasta? Ma allora quante diverse tipologie di zucchero esistono? Basta un piccolo cambiamento nella struttura molecolare ed ecco che si passa, ad esempio, dal glucosio al fruttosio e a una diversa funzione metabolica. E allora che cosa rende speciale il saccarosio, lo zucchero alimentare più comune?

Queste sono alcune delle tematiche che verranno affrontate a "Zucchero & co – L'impronta della dolcezza”, la manifestazione promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola che da venerdì 16 a domenica 18 maggio farà della città virgiliana il centro del racconto dei cambiamenti – tema della nona edizione – del settore agroalimentare.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Cooperativa Ossigeno, realtà specializzata in progetti di comunicazione e divulgazione scientifica, ha debuttato nel 2023 al Festival della Scienza di Genova.

Il laboratorio è strutturato come un interessante viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità e sfatarne i falsi miti attraverso divertenti attività interattive. Tra schede didattiche, esperienze sensoriali, esperimenti di fisica e divertenti quiz, bambini, studenti e appassionati di ogni età potranno scoprire gli aneddoti e le curiosità che caratterizzano questo dolcissimo ingrediente, imparando quali siano le tecniche di produzione e come inserirlo in una dieta corretta. Tra gli obiettivi principali dell'iniziativa, infatti, vi è quello di imparare a distinguere fake news e notizie attendibili, così da capire quale sia la via migliore per scegliere un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata, senza rinunciare a un pizzico di dolcezza.

La giornata di apertura di venerdì 16 maggio sarà interamente dedicata alle scuole, mentre sabato 17 e domenica 18 maggio il percorso è aperto al pubblico a fruizione libera senza necessità di prenotazione (la mattina dalle ore 9 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18). Il laboratorio si terrà nella Sala delle Capriate in piazza Leon Battista Alberti e la partecipazione è gratuita.

"Dopo le bellissime esperienze degli scorsi anni, siamo felici di riproporre l'iniziativa anche nel 2025, nell'ambito di un'importante manifestazione come il Food&Science Festival di Mantova – ha dichiarato Alessio Bruschetta, AD di Eridania Italia – L'impegno che, come azienda, ci assumiamo nel campo dell'alimentazione responsabile parte anche dalla vicinanza ai consumatori: questo genere di attività a carattere ludico-educativo ci consentono di sensibilizzare un pubblico vario e di ogni età attraverso un'azione di divulgazione scientifica in grado di dare basi strutturate alle scelte di consumo. I consumatori sono sempre più attenti e ricercano maggiori informazioni sul prodotto da acquistare, a maggior ragione se questo finirà sulle loro tavole. È perciò fondamentale informarli adeguatamente, accompagnandoli e aiutandoli a distinguere le fake news dalle notizie vere e attendibili”.