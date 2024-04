Torna Mantova Fiorita: installazioni, laboratori, piante e fiori in mostra

Mantova – Installazioni, laboratori, piante e fiori in mostra: torna sabato 27 e domenica 28 Aprile, dalle 9 alle 20, l'appuntamento con "Mantova fiorita". Dopo il grande successo dell'edizione di Settembre, la mostra mercato florovivaistica vestirà di colori e profumi la città. Nel centro storico ci saranno gli stand di espositori che arrivano tutta Italia per creare suggestive scenografie multicolori con piante e fioriture stagionali, piante grasse in fiore, aromatiche e officinali, rose, ortensie, nemesie, orchidee, crocus e tantissime altre varietà di fiori per il terrazzo, balconi e giardini, tutte da scoprire. A rendere ancora più bello il centro storico della città, architetti da giardino e paesaggisti porteranno le loro installazioni e creazioni verdi, vere e proprie opere d’arte naturali che si incastoneranno tra quelle artistiche e storiche di Mantova.

La mostra mercato non è un appuntamento dedicato solo agli appassionati di florovivaismo, ai patiti di giardinaggio e ai 'pollici verdi', ma ci saranno tante iniziative, come l’area dedicata ai giochi antichi in legno, che funzionano senza batterie, pile ed elettricità, ma solo manualmente e con l'applicazione delle leggi della scienza e della fisica, per imparare divertendosi. Per entrare davvero in contatto con il mondo delle piante e dei fiori, ci sono laboratori gratuiti per adulti e bambini, attività esperienziali incentrate su abilità artistiche e creative come la tessitura e la creta, dove esperti artisti e artigiani metteranno la loro arte e la loro manualità a disposizione del pubblico.

Completano il calendario gli spettacoli di intrattenimento e musicali, con street band e artisti di strada che si esibiranno con le loro performance per le vie e le piazze. E infine ci sarà una mostra auto Fiat 500 d’epoca che aggiungerà i colori e le cromature di questi storici telai a quelli dei petali e dei bossoli in fiore. L'edizione primaverile di Mantova Fiorita è promossa da Confartigianato Mantova e Cna Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e organizzata da Sgp Grandi Eventi.