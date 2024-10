Renato Zero in tour: doppia data a Mantova e poi dritto verso sud

Doppio appuntamento per Renato Zero a Mantova: il 16 e il 17 ottobre il cantautore porta i suoi “concerti evento” di ‘Autoritratto’ al Pala Unical. Dopo aver festeggiato il compleanno sul palco dell’Unipol Forum di Assago e dopo aver riempito le date di Torino, Livorno e Bologna, ora Renato Zero torna in Lombardia.

Renato Zero in tour

“Indimenticabili l’entusiasmo e la partecipazione totale che il pubblico mantovano mi riserva ad ogni occasione: ci scambiamo sempre emozioni, siamo un gruppo saldo e affiatato. Dire che ogni volta è la prima volta può sembrare retorico, un luogo comune, ma la verità è che affacciarmi sulla scena è sempre come un nuovo battesimo: il giorno che io non provassi più queste emozioni, non avessi più questo fremito, probabilmente sarebbe il momento giusto per prendersi una lunga pausa. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento - anche i tempi lo suggeriscono - di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi” sottolinea Renato Zero

Le prossime date di ‘Autoritratto - I concerti evento’

16 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL

17 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL

26 OTTOBRE 2024 - PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

29 OTTOBRE 2024 - PERUGIA @ PALA BARTON - SOLD OUT

30 OTTOBRE 2O24 - PERUGIA @ PALA BARTON - SOLD OUT

2 NOVEMBRE 2024 - EBOLI @ PALASELE

6 NOVEMBRE 2024 - MESSINA @ PALARESCIFINA - SOLD OUT

7 NOVEMBRE 2024 - MESSINA @ PALARESCIFINA - SOLD OUT

10 NOVEMBRE 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

11 NOVEMBRE 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT