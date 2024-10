Sbrisolona&Co 2024 a Mantova, tre giorni tra dolci profumi e degustazioni: quando e il programma

Mantova, 13 ottobre 2024 – Tutto pronto per la terza edizione di ‘Sbrisolona&Co’, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, tra le vie del centro storico di Mantova. Un appuntamento gratuito imperdibile: per tre giorni la città sarà immersa dai profumi dei numerosi dessert caratteristici virgiliani tra cui la Sbrisolona, il prodotto più celebre della pasticceria regionale italiana.

IL PROGRAMMA

Celebrazione dell’eccellenza mantovana

“Sono entusiasta di annunciare il ritorno di Sbrisolona&Co, un appuntamento che ormai è diventato un simbolo per la nostra città – ha detto Iacopo Rebecchi, Assessore al Commercio del Comune di Mantova - Dal 18 al 20 ottobre, Mantova si trasformerà nel palcoscenico della dolcezza, dove la Sbrisolona, insieme a tante altre prelibatezze locali, sarà la vera protagonista. Questa manifestazione non è solo un omaggio ai nostri dolci tipici, ma una celebrazione dell’eccellenza mantovana, della nostra storia e delle tradizioni che ci rendono unici. Invito tutti a vivere questi tre giorni magici, dove gusto e cultura si incontrano per rendere Mantova la capitale italiana della pasticceria”.

La storia della pasticceria mantovana

“Sbrisolona&Co permette di esplorare la storia della pasticceria mantovana attraverso attività, spettacoli e laboratori, oltre a offrire degustazioni dei dolci tipici del territorio - ha affermato Carlo Zanetti, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Mantova - La Camera di commercio, contribuendo alle sinergie messe in atto, fin dalla sua prima edizione sostiene attivamente l’evento e le imprese mantovane che partecipano alla rassegna, in linea con la filosofia e la mission dell’ente che, tra i propri compiti istituzionali, ha quello di promuovere e valorizzare l’economia locale e le eccellenze del territorio, in tutte le sue forme”.

Negozi e attività in prima linea

“É scattato il conto alla rovescia per Sbrisolona & Co, festival che coinvolgerà, come e più degli scorsi anni, la città e la sua rete commerciale: negozi, pubblici esercizi, attività ricettive saranno in prima linea nell'organizzare una serie di eventi e momenti di grande impatto e richiamo che coinvolgeranno i visitatori – ha detto Angelica Isabella Sargenti, Confcommercio Mantova - Siamo orgogliosi di promuovere questa tre giorni in programma dal 18 al 20 ottobre prossimi, prezioso momento di valorizzazione e richiamo per la nostra città, patrimonio Unesco”.

Eventi, degustazioni e showcooking

“Torna il festival della sbrisolona dopo i grandi successi degli scorsi anni, sia come pubblico che come vendite per l’ottima qualità e le numerose aziende presenti alla manifestazione – ha spiegato Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore – una kermesse pensata per celebrare la sbrisolona ma anche il distretto dolciario di Mantova che vanta svariati dolci della tradizione. Cuore della kermesse saranno 40 produttori dolciari, dai dolci mantovani, ai lombardi, alle produzioni famose in tutta Italia ma anche un focus sul cioccolato artigianale. Anche quest’anno non mancherà un ricco palinsesto di eventi, degustazioni e showcooking”.

I grandi della ristorazione mantovana

“Tra tutti – ha proseguito Pelliciardi – un grande evento con Edoardo Raspelli, accompagnato da Antonio Santini del Pescatore di Canneto sull’Oglio, insieme ad altri grandi chef hanno fatto la storia della cucina mantovana e nazionale come l’Aquila Nigra, Il Bersagliere di Goito, Il Cigno e l’Ambasciata di Quistello in un appuntamento di cui si parlerà di aneddoti curiosità e segreti della cucina mantovana. Ma anche il Premio Virgilio di Zucchero che andrà a Gianni Margini, titolare della Pasticceria Atena o il Premio Gemma dei Gonzaga che verrà consegnato al musicista mantovano Gianni Dall’Aglio, batterista e percussionista di grandi artisti italiani come Adriano Celentano, Lucio Battisti, Mina e Patty Pravo. Non mancheranno gli appuntamenti POP tutti da ammirare e degustare come la maxi sbrisolona realizzata da Bottoli di 16 mq su cui il maestro cioccolatiere Mirko della Vecchia realizzerà lo stemma della città dei Gonzaga senza dimenticare la tradizione con la rievocazione storica del matrimonio tra Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga. Un programma ricco, variegato e corposo per una manifestazione che anche quest’anno conta di essere una delle più golose in Italia”.