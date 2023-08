L’antichissima Fiera delle Grazie: la notte di Ferragosto a Mantova torna il concorso dei Madonnari

Mantova – Una notte, si spera di luna e soprattutto asciutta, un grande piazzale davanti a un santuario quattrocentesco, e tante figure umane (quest’anno saranno 150) accovacciate a disegnare coi loro gessetti fino all’alba: è l’incanto della riunione internazionale dei madonnari che anche quest’anno avrà luogo nella notte tra 14 e il 15 agosto alle Grazie, antico borgo alle porte di Mantova.

La tradizionale adunata di artisti provenienti dall’Italia e dal mondo si inserisce nell’altrettanto storica ‘Antichissima Fiera delle Grazie’ che da secoli anima il Ferragosto virgiliano. Arte e mercato, creatività e cibi popolari, si mescolano per tutta la durata della festa, da 12 al 16 agosto, attorno al santuario. Le prime tracce dell’evento risalgono al 1425: sin da allora i pellegrini (e oggi i turisti) arrivavano da ogni dove per rivolgersi alla Beata Vergine delle Grazie. Nei secoli il pellegrinaggio si è consolidato: per molti mantovani è un rito immutabile da compiere a piedi, per chi arriva da fuori un curioso miscuglio tra sacro e profano.

La riunione spontanea dei madonnari si è trasformata in un incontro nazionale, giunto alla 49esima edizione, che vuole salvaguardare l’arte del gessetto, sia nella sua versione sacra che in quella meno tradizionale. L’altro ‘pilastro’ sul quale insiste la festa a Grazie affonda in un passato contadino quasi scomparso: si tratta del panino col cotechino, che non è ancora una ‘dop’ ma ha già il marchio ‘De. Co’ (denominazione comunale di origine). Si stima che ogni anno vengano consumati più di 50 quintali di cotechino bollente, servito con pane e annaffiato di Lambrusco, nel corso dell’evento che complessivamente richiama oltre 100mila persone. Il terzo punto di forza dell’appuntamento di metà agosto è quello commerciale: come una volta i contadini approfittavano delle bancarelle per fare scorta di utensili, barattoli, vasi, oggi i visitatori si immergono in una galleria all’aperto di oggetti, vestiti, cibi.

L’Antichissima Fiera delle Grazie, organizzata dall’amministrazione comunale di Curtatone, ha ottenuto l’alto Patrocinio del Parlamento europeo. Inoltre, l’evento è organizzato in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e culturali, tra cui Pro Loco Curtatone e CIM (Centro Italiano Madonnari) e con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Parco del Mincio e Camera di Commercio di Mantova.