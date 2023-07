Tutto pronto per le Summer Nights di Mantova: tre serate tra musica, degustazioni e shopping

Mantova – Tre appuntamenti con la musica, le degustazioni e la scoperta di nuovi drink: tutto assolutamente gratuito per rendere più piacevoli le “notti bianche dello shopping” al Fashion Village di Bagnolo San Vito, la città-outlet all'uscita di Mantova Sud dell'autostrada A22 del Brennero.

“Le abbiamo chiamate Summer Nights – spiega la direttrice della struttura mantovana Sara Sirocchi – e per realizzarle collaboriamo col Comune di Mantova e una serie di realtà culturali”. Nel mese di luglio nelle date del 14, 21 e 28 tutti i negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23 (le 24 per bar e ristoranti) ma dalle 19 in poi inizierà un ricco programma musicale preparato da Radio Bruno e dalla mantovana Accademia delle arti. Le tre serate verranno animate da noti dj coi loro dj set, da musica live e artisti che si esibiranno dal vivo. I cocktail delle serate saranno affidati al talento di Bartenders srl famosa Mixology Academy di Verona. L’estate di Mantova Village si chiude il domenica 03 settembre con Elio (quello delle Storie Tese) ospite al Villaggio per raccontare la sua carriera e interpretare alcune canzoni.