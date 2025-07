Muore travolta dall’albero: aperto fascicolo in procura a Busto. Il caso della gita non annullata

Robecchetto con Induno, 7 luglio 2025 – La morte di Viviana Maria Baldassini poteva essere evitata? È la domanda che si fanno gli inquirenti della procura di Busto Arsizio, competente sul territorio dell'Alto Milanese, dove è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, in merito alla tragedia avvenuta ieri pomeriggio, domenica 6 luglio, sul naviglio a Robecchetto con Induno.

Il volantino dell'iniziativa; a destra, l'intervento dopo la caduta della pianta

La donna, 63 anni, residente nella vicina San Vittore Olona, è deceduta dopo essere stata travolta da un albero, caduto durante il violento temporale che si è abbattuto sul Milanese nella giornata. Insieme a lei sono state colpite dalla pianta in maniera più lieve, fortunatamente per loro, altre due persone.

A quanto si è saputo il terzetto non era uscito in autonomia per una passeggiata, nel pomeriggio in cui tutti i servizi meteo annunciavano violenti rovesci, previsioni che avevano convinto la protezione civile regionale a disporre un’allerta meteo di colore arancione. Viviana Maria e gli amici avrebbero fatto parte di un gruppo radunatosi su iniziativa della Pro loco di Robecchetto con Induno. L’associazione, infatti, aveva organizzato per la giornata di domenica la camminata “Passeggiata in valle in ricordo di Alberto”.

I vigili del fuoco sul luogo della tragedia: sullo sfondo la pianta caduta

Il volantino

Dell'appuntamento si trova ancora traccia su Facebook. Proprio nel profilo della Pro loco, infatti, è ancora visibile il flyer, all’interno del quale compare un’annotazione su cui potrebbe concentrarsi l’attenzione degli inquirenti.

Nel volantino, infatti, è specificato che “in caso di pioggia la passeggiata non sarà annullata”. La pubblicazione del post su Facebook risale alle 12.08 di sabato 5 luglio. In quel momento non c’era alcuna allerta meteo relativa alla giornata di domenica 6 luglio (sarebbe stata pubblicata poco più di un’ora dopo), ma comunque si era nel mezzo di un avviso analogo, risalente al venerdì, considerato ancora valido. E, per altro, tutti i servizio meteo più consultati annunciavano forti precipitazioni.

I pm potrebbero chiedersi, in sostanza, se gli annunci di cattivo (cattivissimo) tempo siano stati ben tenuti in considerazione dagli organizzatori dell’iniziativa, rivelatasi poi fatale, a Viviana Maria Baldassini. Sicuramente – e l’annotazione sulla passeggiata confermata a prescindere – chi ha realizzato il volantino era a conoscenza delle previsioni meteo negative. Sotto il post della Pro loco, intanto, sono apparsi alcuni commenti critici. In uno si esortano i responsabili della pagina a rimuovere il contenuto.

Gli altri accertamenti

Certo, poi ci saranno da effettuare rilievi anche sull’albero precipitato al suolo sull'alzaia dove stavano passeggiando la signora e gli amici. La pianta è ancora al suolo, protetta dal nastro bianco e rosso applicato durante i rilievi.

Gli inquirenti dovranno capire se l’albero fosse in sicurezza, al sicuro anche in caso di temporali violenti e concentrati nel tempo. Ci sarà da capire anche a chi toccasse la sua manutenzione.