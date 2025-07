Travolta da un albero mentre passeggiava: San Vittore Olona piange Viviana Maria Baldassini

San Vittore Olona (Milano) – “Era una persona di cui non si poteva far altro che parlare bene”. Con queste parole piene di affetto, l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Daniela Maria Rossi ricorda Viviana Maria Baldassini, la donna di 63 anni tragicamente scomparsa nel pomeriggio di domenica 6 luglio a Robecchetto con Induno, colpita da un albero abbattuto dal forte vento.

Viviana Baldassini viveva in via Cadorna, nel centro di San Vittore Olona, proprio di fronte alla casa della ex sindaca. In passato aveva abitato in una zona più periferica del paese, ma da tempo si era trasferita nel cuore del comune. Le due donne si conoscevano bene e si vedevano spesso dalle rispettive finestre. “Non ci posso credere – ha commentato con commozione Daniela Rossi – mi spiace davvero tanto. Era una persona fuori dall’ordinario, che ha fatto tanto per la sua famiglia. Era discreta, gentile. Ci parlavamo spesso, era parte del nostro quotidiano. Il mio pensiero va soprattutto al marito e al figlio per questa terribile perdita”.

Viviana era infatti la madre di Alessandro Galli, volto noto in paese per essersi candidato alle ultime elezioni comunali proprio nella lista civica “Civicamente” guidata dalla stessa Rossi.

Anche l’attuale sindaco Marco Zerboni conosceva la famiglia. La sua abitazione dista appena una cinquantina di metri da quella della vittima, e i rapporti con i Baldassini-Galli erano cordiali. Viviana era conosciuta da molti in paese come una donna semplice e riservata, con una grande passione per le passeggiate all’aperto. Una passione che l’ha accompagnata fino all’ultimo, ma che, complice il maltempo, le è stata fatale.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nel corso della serata e ha profondamente colpito la comunità sanvittorese. In tanti, tra amici, conoscenti e vicini di casa, si sono detti increduli per l’accaduto. Oggi nei bar e nei luoghi di ritrovo del paese non si parla d’altro. Tutti attendono di conoscere la data dei funerali per poter dare l’ultimo saluto a una donna che in tanti ricordano con affetto e stima.