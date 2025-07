Incubo maltempo: ancora temporali in serata e ma poi saranno giorni di sole. Fino a quando?

Torna il sole nel cielo di Milano dopo “una notte di lavoro per liberare alcune strade dagli alberi caduti e sistemare i sottopassi”, come scrive sui social il sindaco Beppe Sala alle prese con le conseguenze della bomba d’acqua che nel tardo pomeriggio di domenica ha colpito il capoluogo e l’hinterland, causando anche una vittima a Robecchetto con Induno.

La zona di Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno (Milano), dove una donna di 63 anni è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo

“C'è ancora tanto da fare per evitare queste tragedie. E tante cose vanno ripensate", ha poi aggiunto il primo cittadino ringraziando chi ha lavorato e sta lavorando al ripristino della normalità soprattutto sul fronte dei trasporti pubblici, con temperature finalmente più sopportabili.

Domenica si è allagata la fermata della metropolitana di Linate, i mezzi sono stati deviati, sott’acqua anche il tribunale e vari alberi sono caduti in strada. Non si sono invece registrate esondazioni di Lambro e Seveso: non è stata nemmeno attivata, a differenza di sabato, la vasca di laminazione a Bresso. L’allerta meteo è finita lunedì mattina ma alla luce dei danni che si sono creati in così poco tempo è naturale guardare a cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Andiamo dunque a vedere le previsioni di 3bMeteo.

Lunedì 7 luglio

L'alta pressione che caratterizza la giornata cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associati piogge, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

Martedì 8 luglio

L'alta pressione interessa gran parte della Lombardia favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Prealpi occidentali e Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Mercoledì 9 luglio

Prosegue il campo di alte pressioni che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.