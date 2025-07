Nubifragio a Milano, due operai in ospedale: feriti da rami mentre potavano alberi pericolanti

Milano, 7 luglio 2025 – Violenta ondata di maltempo in Lombardia. A Milano in momento più critico è stato nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, in particolare tra le 17.30 e le 18,30, quando un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo meneghino, insieme a raffiche di vento forte e fulmini. Una vera e propria tempesta che ha causato non pochi disagi e danni. Nella notte due operai sono rimasti feriti, dopo essere stati colpiti dai rami degli alberi che stavano tagliando per mettere in sicurezza le strade dopo il breve ma intenso nubifragio che ha interessato Milano.

Il primo infortunio - come riferisce il 118 - è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Ceresio e ha visto coinvolto un operaio di 52 anni che è stato trasportato dal personale del 118 in condizioni non gravi all'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Il secondo episodio è accaduto alcuni minuti dopo in viale Umbria dove un altro addetto alla potatura delle piante pericolanti è rimasto lievemente ferito. E' ricoverato all'ospedale Policlinico. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti del Questura.