Salute, una risonanza magnetica di ultima generazione al Sacco di Milano: consentirà esami ad alta precisione

Milano, 27 agosto 2025 – Installata oggi al Sacco di Milano un nuova risonanza magnetica di ultima generazione. Lo strumento, installato nell’ospedale milanese, consentirà esami ad alta precisione, ampliando l'offerta di diagnostica avanzata a disposizione dei cittadini e supportando i professionisti nelle attività cliniche più complesse.

L’installazione al Sacco di Milano

La macchina, che va ad affiancare quella già presente nella struttura, è un blocco unico del peso di 3,5 tonnellate ed è stata collocata nel reparto di Radiologia dell'Ospedale Sacco, dopo un percorso di preparazione iniziato a giugno che ha richiesto diverse opere strutturali. L'intervento - informa una nota - rientra nel programma di investimenti del Pnrr.

Le parole di Bertolaso e Colombo

"Anche ad agosto il lavoro non si è fermato - ha affermato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso -. Grazie all'impegno del personale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, dei tecnici, degli operatori e delle imprese, siamo riusciti a rispettare le scadenze del Pnrr, portando avanti un investimento fondamentale per la salute dei cittadini lombardi".

"Sono molto soddisfatta del lavoro di squadra portato avanti con impegno e competenza da tutti i tecnici e gli operatori della nostra Asst - ha aggiunto Maria Grazia Colombo, direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco - Grazie a questo lavoro condiviso, possiamo oggi disporre di una risonanza magnetica di ultima generazione, che ci permetterà di offrire risposte più rapide e di qualità ai cittadini".