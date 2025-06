Tumori e Alzheimer, le biopsie si faranno con un cerotto a microaghi: l'ha inventato il ricercatore bresciano Ciro Chiappini al King’s College

Milano, 16 giugno 2025 – Sono tra le procedure diagnostiche più comuni al mondo, eseguite milioni di volte ogni anno per individuare e monitorare malattie come il cancro e l'Alzheimer. Tuttavia, le biopsie sono un esame invasivo che può causare dolore e complicazioni e dissuadere i pazienti dal cercare una diagnosi precoce o follow-up. Quelle tradizionali rimuovono piccoli frammenti di tessuto, limitando la frequenza e l'accuratezza con cui i medici possono analizzare organi malati come il cervello. Ma un team di scienziati, guidato dall'italiano Ciro Chiappini, sta lavorando a un'alternativa: una “biopsia cerotto” che, grazie a decine di milioni di nanoaghi, è in grado di raccogliere le informazioni molecolari dai tessuti in modo indolore, senza rimuoverli o danneggiarli.

Più sottili di un capello

I ricercatori del King's College di Londra hanno sviluppato il cerotto dotandolo di aghi mille volte più sottili di un capello umano. Questo, spiegano, potrebbe consentire agli operatori sanitari di monitorare la malattia in tempo reale ed eseguire più test ripetibili sulla stessa area, cosa impossibile con le biopsie standard. La procedura, oltre ad essere meno dolorosa, non causerebbe danni e per molti potrebbe significare una diagnosi precoce e un monitoraggio più regolare.

Dodici anni di ricerca

"Lavoriamo sui nanoaghi da 12 anni – racconta all’Adnkronos Chiappini, originario di Salò nel Bresciano e a capo della ricerca pubblicata oggi su 'Nature Nanotechnology' – ma questo è lo sviluppo più entusiasmante finora. Apre un mondo di possibilità per le persone affette da tumore al cervello, Alzheimer e per il progresso della medicina personalizzata. Permetterà agli scienziati – e in seguito ai medici – di studiare le malattie in tempo reale come mai prima d'ora".

Impronte digitali

Negli studi preclinici, il cerotto ricoperto da decine di milioni di nanoaghi è stato applicato dal team a un tessuto tumorale cerebrale prelevato da biopsie umane e modelli murini. I nanoaghi hanno estratto le 'impronte digitali' molecolari – inclusi lipidi, proteine ​​e mRna – dalle cellule senza rimuovere o danneggiare il tessuto. L'impronta tissutale viene poi analizzata con la spettrometria di massa e l'intelligenza artificiale, fornendo ai sanitari informazioni dettagliate sulla presenza di un tumore, sulla sua risposta al trattamento e sulla progressione della malattia a livello cellulare.

Informazioni molecolari

"Questo approccio – illustra Chiappini – fornisce informazioni molecolari multidimensionali da diversi tipi di cellule all'interno dello stesso tessuto. Le biopsie tradizionali semplicemente non possono farlo. E poiché il processo non distrugge il tessuto, possiamo campionarlo più volte, cosa che prima era impossibile".