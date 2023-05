Elezioni comunali 2023 in provincia di Lodi: alle 12 l’affluenza è pari al 12,6%

Lodi, 14 maggio 2023 – Al via una nuova tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Urne aperte oggi, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In Lombardia si vota in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio).

Nel Lodigiano i Comuni al voto sono sei, con quattro primi cittadini uscenti che chiedono la riconferma per proseguire nel mandato. Le liste sono tutte civiche. Si vota, in particolare, a Castelgerundo, Brembio, Turano Lodigiano, Sordio, Cavenago d'Adda e Massalengo.

Alle ore 12 l’affluenza è del 12,6%.

A Brembio, comune che oggi è commissariato e aspetta la rinascita, sarà una corsa a due con la candidata Oriana Ghidotti di “Brembio Unita e Solidale” e Fabio Gorla con la compagine “Riaccendiamo Brembio Insieme”.

Il sindaco Daniele Saltarelli di Castelgerundo tenta il bis nel Comune unificato (in passato era stato sindaco di Cavacurta, che oggi, insieme a Camairago, dopo la fusione, è diventata località di Castelgerundo). Ma Saltarelli correrà infatti da solo con la lista “GerundiAmo”. Il suo compito sarà raggiungere il quorum dei votanti affinché la sua elezione sia valida.

A Cavenago d'Adda, infine, dopo due mandati del sindaco Sergio Curti, corre Rinaldo Tribbia, con “Uniti per un futuro comune”, contro Pier Filippo Colombi con “Uniti per Cambiare”.

Si vota anche a Massalengo dove il primo cittadino uscente Severino Serafini chiede di essere rieletto per il secondo mandato e si presenta con la lista “Uniti per Massa”. Lo sfida il giovane Salvatore Viola con “Vivere Massalengo”.

Per Sordio invece si prospetta una campagna elettorale a due, tra il primo cittadino uscente, Salvatore Iesce, alla ricerca della riconferma, con la lista “Sordio Può Iesce Sindaco” e la compagine di Anna Elisabetta Baroni “Vivere Sordio Civica Baroni Sindaco”.

Per governare Turano Lodigiano si sono invece candidate tre liste: il sindaco uscente Emiliano Lottaroli tenterà il bis con “Uniti per Turano e Melegnanello”. Lo sfideranno “SiAmo Turano e Melegnanello”, che candida Susanna Casali e “Noi per Turano e Melegnanello” con Ciro Capasso come aspirante sindaco.