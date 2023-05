Elezioni comunali 2023: 106 Comuni al voto in Lombardia. Quando e dove si vota

Milano, maggio 2023 – E’ conto alla rovescia per le prossime elezioni comunali. Sono oltre 700 i Comuni coinvolti, sparsi su tutto il territorio. Secondo i dati forniti dal Viminale, gli elettori chiamate alle urne superano quota sei milioni, di cui molti nei 17 capoluoghi di provincia che andranno al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra questi ce ne sono sette che superano i 100mila abitanti: Ancona, l’unico capoluogo di Regione interessato dalle elezioni, Catania, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza. Ecco tutte le informazioni.

Le elezioni comunali si terranno domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15), con gli eventuali ballottaggi già fissati per le giornate del 28 e del 29 maggio.

In Lombardia andranno al voto 106 città, tra cui i due capoluoghi di provincia Brescia e Sondrio. La provincia con più comuni al voto? Si tratta di Brescia, con 17 sindaci da decidere. Seguono Milano con 12, Bergamo con 11, Como con 11, Cremona con 7, Lecco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7.

Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Gorgonzola sono i maggiori centri che vanno alle urne in provincia di Milano. Ecco tutte le 12 città al voto: Arese; Bareggio; Basiglio; Bellinzago Lombardo; Bresso; Calvignasco; Cerro Maggiore; Cinisello Balsamo; Cisliano; Cologno Monzese; Gorgonzola; Zibido San Giacomo.

Sono 11 i Comuni bergamaschi al voto. Nessuno andrà al ballottaggio, dal momento che si tratta di realtà sotto i 15mila abitanti. Ecco l’elenco: Aviatico; Capriate San Gervasio; Casnigo; Foresto Sparso; Mapello; Oltre il Colle; Paladina; Pianico; Piazzolo; Serina; Villa d’Ogna.

I Comuni al voto in provincia di Brescia sono i più numerosi, 17. Anche i cittadino capoluogo, in questo caso, dovranno scegliere il prossimo sindaco. Ecco le città che andranno alle urne: Brescia; Agnosine; Berzo Demo; Barghe; Berzo Inferiore; Borno; Castelcovati; Malonno; Manerbio; Milzano; Offlaga; Ospitaletto; Ponte di Legno; San Zeno Naviglio; Soiano del Lago Toscolano Maderno; Trenzano.

Sono 11 le città al voto in provincia di Como. Il comune più popoloso è quello di Mozzate con oltre 8mila abitanti, il più piccolo Montemezzo poco sopra i 200. ecco l’elenco delle città che andranno alle urne: Brunate; Bulgarograsso; Carlazzo; Centro Valle Intelvi; Cernobbio; Dosso del Liro; Laglio; Lurago d’Erba; Montemezzo; Mozzate; San Siro.

Sono 7 i Comuni al voto in provincia di Cremona. Ecco l'elenco: Capergnanica; Motta Baluffi; Robecco d'Oglio; Ticengo; Trescore Cremasco; Vaiano Cremasco; Vailate.

Sono 5 i Comuni al voto in provincia di Lecco. Ballabio, la quinta città che dovrà scegliere il proprio sindaco, andrà alle urne nel 2023 a seguito di commissariamento. Ecco l’elenco delle città che andranno alle urne: Ballabio; Calolziocorte; Oliveto; Valvarrone e Robbiate.

Solo 5 piccoli Comuni andranno al voto in provincia di Mantova. Ecco l’elenco: Borgo Mantovano; Castel Goffredo; Ceresara; Rodigo e San Martino dall'Argine.

In provincia di Monza e Brianza sono 7 i Comuni che andranno al voto: Brugherio; Carate Brianza; Cogliate; Lazzate; Macherio; Nova Milanese e Seregno.

Sono 11 le città al voto in provincia di Pavia. Otto amministrazioni comunali sono arrivate a scadenza naturale, mentre il sindaco di Pinarolo Po è decaduta in base alla legge Severino dopo una condanna per peculato. In due casi, Zerbo e Portalbera, gli elettori dovranno tornare alle urne a causa della prematura morte dei loro sindaci. Ecco l’elenco: Alagna; Borgarello; Bosnasco; Castello d'Agogna; Mezzanino; Nicorvo; Pinarolo Po; Portalbera; San Damiano al Colle; Sommo e Zerbo.

Sono 6 i Comuni al voto in provincia di Lodi: Brembio; Castelgerundo; Cavenago d'Adda; Massalengo; Sordio e Turano Lodigiano.

Al voto il capoluogo di provincia Sondrio. Ecco l'elenco completo delle 7 città: Sondrio; Cosio Valtellino; Teglio; Bema; Chiesa in Valmalenco; Albosaggia e Gerola Alta.

Sono 7 i Comuni al voto in provincia di Varese. Il comune di Angera si è aggiunto in corsa all’elenco dopo la recente crisi di giunta e le conseguenti dimissioni di sindaco e assessori. Ecco l’elenco: Agra; Angera; Azzate; Bardello con Malgesso e Bregnano Angera; Jerago con Orago; Lonate Pozzolo; Venegono Superiore.