Elezioni comunali 2023 in provincia di Brescia, i risultati e i sindaci eletti

Brescia, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Nel Bresciano sono diciassette i comuni che rinnoveranno l’amministrazione comunale: Agnosine, Barghe, Berzo Inferiore, Brescia, Borno, Castelcovati, Malonno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno, San Zeno Naviglio, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e Trenzano. Ad essere coinvolto anche il comune di Berzo Demo con elezioni anticipate a seguito delle dimissioni del sindaco Giovan Battista Bernardi, coinvolto in una vicenda giudiziaria.

Elezioni comunali 2023, l’affluenza in provincia di Brescia

I candidati sindaco a Brescia sono quattro. C’è Laura Castelletti, attuale vicesindaco, sostenuta dal centrosinistra. Per lei otto liste a sostegno: ‘Partito Democratico’, ‘Azione Italia Viva +Europa’, ‘Brescia 2030’, ‘Al Lavoro con Brescia’, ‘Brescia Attiva’, ‘Brescia Green’, ‘Brescia Capitale’ e ‘Laura Castelletti Sindaco’. Poi c’è Alessandro Lucà, per la coalizione di ‘Unione Popolare’ e ‘Partito Comunista Italiano’ con il ‘Movimento 5 Stelle’. Corre anche Alessandro Maccabelli, sostenuto dalla lista civica ‘Maddalena’. Infine, Fabio Rolfi per il centrodestra, già vicesindaco a Brescia ai tempi della giunta Paroli. Per lui sei liste a sostegno: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, ‘Fabio Rolfi Sindaco’, ‘Brescia Davvero’ e ‘Viva Brescia’.

Ad Agnosine, dopo tre mandati, lo storico primo cittadino Giorgio Bontempi non si ripresenterà perché eletto in consiglio regionale lo scorso febbraio nelle fila di Fratelli d’Italia. Nel 2018, Bontempi era stato rieletto correndo da solo. Quest’anno invece le liste a contendersi la vittoria saranno ben tre. Per provare a raccogliere il testimone di Bontempi, ‘Prima Agnosine’ ha scelto l’imprenditore 48enne Paolo Siliqua che a sua volta ha già avuto esperienze amministrative. Per ‘Agnosine attiva’, il candidato sindaco è Roberto Bernardelli. Infine, per ‘Obiettivo Agnosine’, corre a sindaco Santino Campagnoli che ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa come vicesindaco, sindaco (dal 2004 al 2007) e poi consigliere di opposizione.

A Barghe, il sindaco eletto è Giovanni Battista Guerra, che ha raggiunto il quorum.

A Berzo Inferiore, il sindaco uscente Ruggero Bontempi e la sua lista ‘Insieme per Bezro’ provano a proporsi per il terzo mandato, e Cristina Rebaioli si presenta come novità con ‘Un passo diverso’.

A Borno il sindaco è Matteo Rivadossi, che ha raggiunto il quorum.

A Castelcovati è sfida a due. Fabiana Valli, attuale vicesindaco, prova a raccogliere il testimone di Alessandra Pizzamiglio: l’attuale primo cittadino, dopo un mandato, ha deciso di non ricandidarsi. A sostegno di Fabiana Valli c’è quindi la collaudata formazione composta da Lega e civica ‘Lavoro e buonsenso’, che guida politicamente il paese sostanzialmente da 15 anni: prima con i due mandati di Camilla Gritti, poi con il quinquennio attuale di Alessandra Pizzamiglio. A sfidarla il candidato sindaco della lista ‘Con noi’, Federico Faustini, militante leghista di Lograto.

Il sindaco uscente Giovanni Ghirardi è confermato alla guida del Comune: la sia lista Viva Malonno ha ottenuto il 76% dei voti contro il 24% dello sfidante Ottorino (Rino) Bianchi di ‘Obiettivo Comune Uniti per Malonno’.

A Manerbio ci sono tre candidati sindaco: Angela Grazioli, Giandomenico Preti e Paolo Vittorielli. E tutti e tre sostenuti da liste civiche. Angela Grazioli è supportata dalla lista ‘Progettiamo Manerbio’; Giandomenico Preti è sostenuto dalla lista ‘Patto civico Manerbio’ e, infine, ‘Manerbio Incontra’ si affida a Paolo Vittorielli.

A Milzano, il nuovo sindaco è Sandra Filippini, supportata da ‘Insieme per Milzano’ con il 52,46% die voti. Battuti Massimo Giustiziero che, sostenuto dalla lista ‘Milzano Progetto Comune’, sperava di confermare il suo mandato dopo due legislature, ma ha raggiunto il 41,78%. E Marco Soldi, spalleggiato da ‘Credere Milzano’ con il 5,76%.

A Offlaga, il primo cittadino uscente Giancarlo Mazza punta al terzo mandato alla guida di ‘Rinnovamento Popolare’. A sfidarlo Bortolo Delpero con ‘Civica per Offlaga’.

Laura Trecani con la lista di centrodestra ‘Laura Trecani sindaco’ è eletta sindaca di Ospitaletto con il 49,6% delle preferenze. Luca Radici di ‘Insieme per Ospitaletto’ si ferma al 41,3%, Matteo Totò con la sua ‘Alternativa per Ospitaletto’ al 9,1%.

A Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, primo cittadino uscente della lista ‘Dalignesi a favore’, ha vinto con il 68,22%. Battuto Ferruccio Bulferetti, fratello dell’ex primo cittadino del passato Andrea Bulferetti, con la lista ‘Partecipare per cambiare’, che ha ottenuto il 31,78%.

Il sindaco uscente, Marco Ferretti, ottiene il 79,1% dei voti con la lista ‘Civica per San Zeno’ ed è confermato primo cittadino. battuto Angelo Merigo, di ‘San Zeno è di tutti’ che ottiene il 20,9%.

A Soiano è sfida a tre. Il sindaco Alessandro Spaggiari è supportato dalla lista ‘Soiano Insieme’, mentre l’assessore Luca Rossato da ‘Soiano al Centro’. Poi, c’è Mario Minini della lista ‘Nuova Soiano’: sarà l’unica con una netta caratterizzazione politica, di centrodestra, e con un simbolo di partito, Fratelli d’Italia.

A Toscolano Maderno è corsa a tre. C’è la maggioranza uscente, che si presenta con la civica ‘Fare Comune’ che supporta il sindaco Ermanno Benedetti, assessore in carica all’urbanistica e all’edilizia privata. A sfidarlo c’è Marco Basile con ‘Centro destra in Comune, lista che riunisce il gruppo civico Centro Comune, attivo da tempo pur non essendo rappresentato in Consiglio comunale, e gli esponenti locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lombardia Ideale, forze politiche presenti col loro logo nel simbolo della lista. Il terzo gruppo in lizza per la guida del paese è ‘La Civica’, che propone Chiara Chimini.

A Trenzano la sfida è a due. Il primo è Sergio Metelli, sostenuto dalla lista ‘Trenzano rinasce con Cossirano’, ma anche da Lega e Fratelli d’Italia. Il secondo è Italo Spalenza con ‘Futuro adesso’, civica da tempo protagonista nel paese della Bassa.