Elezioni comunali 2023 in provincia di Cremona, i risultati e i sindaci eletti

Cremona, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

In provincia di Cremona, cono stati coinvolti 7 comuni: Capergnanica, Motta Baluffi, Robecco d'Oglio, Ticengo, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco e Vailate. E tutti hanno scelto il loro sindaco.

Elezioni comunali 2023, l’affluenza in provincia di Cremona

‘Capergnanica amica’ ha candidato, per il terzo mandato consecutivo, il sindaco uscente Alex Severgnini, che ha raggiunto il quorum.

A Motta Baluffi è stato duello tra sindaco uscente ed ex vicesindaco. Da un lato, quindi, Matteo Carrara con la Lista ‘Progetto futuro – Per Motta e Solarolo’, dall’altro Antonietta Premoli con la lista ‘Premoli sindaco – Insieme per Motta e Solarolo’. A vincere è stata Antonietta Premoli con il 51,1% contro il 48,9% dello sfidante. Il Comune casalasco è andato a elezioni anticipate a causa del commissariamento avvenuto per le dimissioni di diversi consiglieri di maggioranza e minoranza che avevano impedito di raggiungere il numero legale per la validità del consiglio comunale.

A Robecco d’Oglio, dopo un anno di commissariamento per assenza di candidature, gli sfidanti sono tre. Il primo è Marco Pipperi, sindaco del paese in riva all’Oglio per 15 anni, che scende in campo con la storica lista ‘Robecco’. Poi, l’avvocato Alessandra Gambazzi con la lista civica ‘RivOglio il futuro’ e la docente Monica Iezzone con la lista civica ‘Robecco insieme’.

A Ticengo il nuovo sindaco è Daniela Brognoli con 89,39% dei voti. Battuto Matteo Gorlani che ha raggiunto il 10,61%.

A Trescore Cremasco, Angelo Barbati con la lista “Prima Trescore” è stato riconfermato sindaco per la terza volta con il 35% dei voti. Battuti Anna Ogliari con il 26%; Cristina Mandelli 22,93%; Emilio Carioni con il 16,07%.

Sfida a tre a Vaiano Cremasco. La vittoria è andata a Graziano Baldassarre con il 44,15% dei voti. Battuto il sindaco uscente Paolo Molaschi con il 43,09% e Andrea Ladina con il 12,76.

Vailate, comune commissariato, ha chiuso la rosa dei Comuni al voto in provincia di Cremona con tre nomi. A trionfare è stato Andrea Trevisan con il 42,31%. Battuti Pierangelo Cofferati con il 33,45% e Mauro Stombelli con il 24,24%.