Boom immobiliare a Milano: ecco i 5 quartieri dove il prezzo delle case è aumentato del 40%

Milano continua a confermarsi come la locomotiva del mercato immobiliare italiano, con una crescita dei valori che negli ultimi cinque anni ha raggiunto picchi sorprendenti in alcuni quartieri della città. La trasformazione urbanistica, i nuovi collegamenti infrastrutturali e il rinnovato interesse per zone un tempo considerate periferiche hanno in parte ridisegnato la mappa del valore immobiliare del capoluogo lombardo.

Rispetto al 2020, il valore medio delle case a Milano è aumentato di oltre il 36 per cento. Ma in alcune zone l’impennata arriva fino al 46 per cento: si tratta in alcuni casi di quartieri che stanno vivendo processi di riqualificazione e valorizzazione, con aumenti di prezzo trainati dalla continua domanda di abitazioni, dalla limitata offerta di nuove costruzioni e dal crescente interesse degli investitori internazionali.

Ma vediamo quali sono le cinque aree della città che negli ultimi cinque anni, secondo i dati del portale Immobiliare.it, hanno mostrato la maggiore crescita (comparazione al metro quadro da marzo 2020 a marzo 2025). E che rappresentano, quindi, un interessante opportunità sia per chi vuole comprare la prima casa sia per gli investitori.