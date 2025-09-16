Olimpiadi Milano Cortina 2026, caccia a 1.000 lavoratori: lunedì 22 settembre la selezione. Che figure servono e in quali città

Milano – Si avvicinano i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 (Olimpiadi) e dal 6 al 26 marzo 2026 (Paralimpiadi) – e serve “forza lavoro” da destinare alle varie sedi delle competizioni sportive e nelle più svariate funzioni. Per molti, giovani o meno giovani, potrebbe essere un’importante occasione lavorativa da inserire nel curriculum vitae. Ma prima bisognerà passare una fase di selezione. Ecco perché Randstad, multinazionale olandese partner delle risorse umane dei Giochi, ha organizzato un recruiting day per trovare 1.000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.

Il giorno delle selezioni

L’appuntamento è per lunedì 22 settembre dalle ore 14 alle 18 nella sede di Fondazione Milano Cortina 2026 in via della Boscaiola 26 a Milano: non c’è bisogno di prenotazione, l’incontro è aperto “a tutte le persone alla ricerca di un impiego che permetta di prendere parte a un evento sportivo di portata globale e di contribuire al suo successo”.

Numeri e luoghi

Randstad ricerca quasi 400 persone per l'area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona, con profili per l'area eventi, press e media, trasporti, facilities, ospitalità, risorse umane e Ict.