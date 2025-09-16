Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Taxi a Orio al SerioStadio San SiroIliass AouaniL'erede di ArmaniViolenze sul busMeteo
Acquista il giornale
EconomiaOlimpiadi Milano Cortina 2026, caccia a 1.000 lavoratori: lunedì 22 settembre la selezione. Che figure servono e in quali città
16 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Economia
  4. Olimpiadi Milano Cortina 2026, caccia a 1.000 lavoratori: lunedì 22 settembre la selezione. Che figure servono e in quali città

Olimpiadi Milano Cortina 2026, caccia a 1.000 lavoratori: lunedì 22 settembre la selezione. Che figure servono e in quali città

Il 22 settembre il “recruiting day” organizzato da Randstad nella sede della Fondazione in via della Boscaiola: non serve prenotazione. Tante occasioni da Milano alla Valtellina

I giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 mettono in palio anche 1.000 posti di lavoro a tempo

I giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 mettono in palio anche 1.000 posti di lavoro a tempo

Per approfondire:

Milano – Si avvicinano i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 (Olimpiadi) e dal 6 al 26 marzo 2026 (Paralimpiadi) – e serve “forza lavoro” da destinare alle varie sedi delle competizioni sportive e nelle più svariate funzioni. Per molti, giovani o meno giovani, potrebbe essere un’importante occasione lavorativa da inserire nel curriculum vitae. Ma prima bisognerà passare una fase di selezione. Ecco perché Randstad, multinazionale olandese partner delle risorse umane dei Giochi, ha organizzato un recruiting day per trovare 1.000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.

Approfondisci:

Olimpiadi Milano-Cortina. Restyling della stazione soppresse alcune corse

Olimpiadi Milano-Cortina. Restyling della stazione soppresse alcune corse

Il giorno delle selezioni

L’appuntamento è per lunedì 22 settembre dalle ore 14 alle 18 nella sede di Fondazione Milano Cortina 2026 in via della Boscaiola 26 a Milano: non c’è bisogno di prenotazione, l’incontro  è aperto “a tutte le persone alla ricerca di un impiego che permetta di prendere parte a un evento sportivo di portata globale e di contribuire al suo successo”.

Approfondisci:

Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate

Vuoi pernottare a Milano per le Olimpiadi? Per 16 giorni si spende fino a 64.500 euro: tariffe quadruplicate

Numeri e luoghi

Randstad ricerca quasi 400 persone per l'area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona, con profili per l'area eventi, press e media, trasporti, facilities, ospitalità, risorse umane e Ict. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata