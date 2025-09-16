Michele Morselli, erede sportivo di Re Giorgio: Bergamo sogna col manager di Armani

Bergamo – Il presidente Stefano Mascio non ha mai nascosto il suo sogno: riportare Bergamo dove merita, ai livelli del passato glorioso quando in panchina sedeva Carlo Recalcati e la città respirava pallacanestro di Serie A. La sua Blu Basket oggi milita in A2, ma il progetto è chiaro e dichiarato: costruire basi solide per un ritorno nella massima serie, con un percorso di crescita sostenuto da investimenti mirati e dall’arrivo di figure di spessore anche fuori dal parquet. In questo quadro si inserisce la scelta di portare nel consiglio di amministrazione Michele Morselli, 42 anni, manager di grande esperienza e da sempre appassionato di basket, tifoso dichiarato dell’Olimpia Milano.

È l’uomo del potenziale salto di qualità, per un club che senza fortuna ha cercato prima di emergere a Treviglio, poi a Orzinuovi. Rilanciandosi però nel capoluogo. L’ingresso di Morselli rappresenta un’aggiunta di qualità che certifica le ambizioni di Mascio e della società. Il nuovo consigliere ha un profilo unico: non solo manager di alto livello, ma anche uomo che ha saputo muoversi per anni con riservatezza in uno dei mondi più delicati e affascinanti, quello di Giorgio Armani. Amministratore delegato di Immobiliare, la società che gestiva il patrimonio immobiliare personale dello stilista, Morselli ha avuto la responsabilità di ville prestigiose a Saint-Tropez, Pantelleria e Antigua, appartamenti a New York e Milano, fino alla celebre casa di Broni, dove Armani era cresciuto. Una gestione complessa e strategica che lo ha reso negli anni una figura chiave nell’entourage privato di Re Giorgio.

Il suo nome è uscito allo scoperto quando è comparso, a sorpresa, tra gli eredi principali del testamento di Armani. A lui sono andati beni per un valore superiore ai 60 milioni di euro: due tranche di Buoni del Tesoro Poliennali da circa 32 milioni complessivi, 100mila azioni EssilorLuxottica valutate oltre 26 milioni, oltre ad auto d’epoca, arredi e opere d’arte di pregio. A questi si aggiungono diritti d’uso su proprietà simboliche dello stilista, come una villa a Saint-Tropez, un appartamento a New York e persino lo yacht Main, utilizzabile per due settimane l’anno. Segni di una fiducia profonda, ben oltre il semplice ambito professionale. Accanto al manager affidabile e discreto, c’è però anche l’uomo che non ha mai smesso di coltivare la sua passione per lo sport. Su Instagram compaiono immagini legate soprattutto all’ippica e alla pallacanestro, ma è il basket la disciplina che lo ha sempre accompagnato da vicino.

Grande tifoso dell’Olimpia Milano, Morselli è stato più volte ripreso a bordo campo durante le sfide decisive dello scudetto 2014, quello conquistato dalla squadra di Luca Banchi con Alessandro Gentile, David Moss e Bruno Cerella come simboli di una stagione memorabile. Con Livio Proli alla presidenza. La pallacanestro, da passione personale, è ora diventata anche impegno diretto con l’ingresso in Blu Basket. Porterà visione manageriale, esperienza nel gestire realtà complesse e un amore autentico per il gioco. Per riportare Bergamo in Serie A servono anche uomini capaci di unire concretezza e passione.