Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
SportMichele Morselli, erede sportivo di Re Giorgio: Bergamo sogna col manager di Armani
16 set 2025
ALESSANDRO LUIGI MAGGI
Sport
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Sport
  4. Michele Morselli, erede sportivo di Re Giorgio: Bergamo sogna col manager di Armani

Michele Morselli, erede sportivo di Re Giorgio: Bergamo sogna col manager di Armani

Il professionista che gestisce il patrimonio immobiliare dello stilista entra nel Cda della Blu Basket in A2. Grande tifoso dell’Olimpia griffata EA7, “ci farà crescere portando un bagaglio di relazioni preziose”

Giorgio Armani festeggia il titolo di campioni d’Italia con l’Olimpia nella stagione 2021-2022. A destra, Michele Morselli sul campo con la Blu Basket

Giorgio Armani festeggia il titolo di campioni d’Italia con l’Olimpia nella stagione 2021-2022. A destra, Michele Morselli sul campo con la Blu Basket

Per approfondire:

Bergamo – Il presidente Stefano Mascio non ha mai nascosto il suo sogno: riportare Bergamo dove merita, ai livelli del passato glorioso quando in panchina sedeva Carlo Recalcati e la città respirava pallacanestro di Serie A. La sua Blu Basket oggi milita in A2, ma il progetto è chiaro e dichiarato: costruire basi solide per un ritorno nella massima serie, con un percorso di crescita sostenuto da investimenti mirati e dall’arrivo di figure di spessore anche fuori dal parquet. In questo quadro si inserisce la scelta di portare nel consiglio di amministrazione Michele Morselli, 42 anni, manager di grande esperienza e da sempre appassionato di basket, tifoso dichiarato dell’Olimpia Milano.

Approfondisci:

Chi è Michele Morselli, il manager di 42 anni che ha conquistato Giorgio Armani ed è stato (molto) premiato nel testamento

Chi è Michele Morselli, il manager di 42 anni che ha conquistato Giorgio Armani ed è stato (molto) premiato nel testamento

È l’uomo del potenziale salto di qualità, per un club che senza fortuna ha cercato prima di emergere a Treviglio, poi a Orzinuovi. Rilanciandosi però nel capoluogo. L’ingresso di Morselli rappresenta un’aggiunta di qualità che certifica le ambizioni di Mascio e della società. Il nuovo consigliere ha un profilo unico: non solo manager di alto livello, ma anche uomo che ha saputo muoversi per anni con riservatezza in uno dei mondi più delicati e affascinanti, quello di Giorgio Armani. Amministratore delegato di Immobiliare, la società che gestiva il patrimonio immobiliare personale dello stilista, Morselli ha avuto la responsabilità di ville prestigiose a Saint-Tropez, Pantelleria e Antigua, appartamenti a New York e Milano, fino alla celebre casa di Broni, dove Armani era cresciuto. Una gestione complessa e strategica che lo ha reso negli anni una figura chiave nell’entourage privato di Re Giorgio.

Approfondisci:

Giorgio Armani sarà iscritto al Famedio di Milano: la città celebra il suo “padre nobile”

Giorgio Armani sarà iscritto al Famedio di Milano: la città celebra il suo “padre nobile”

Il suo nome è uscito allo scoperto quando è comparso, a sorpresa, tra gli eredi principali del testamento di Armani. A lui sono andati beni per un valore superiore ai 60 milioni di euro: due tranche di Buoni del Tesoro Poliennali da circa 32 milioni complessivi, 100mila azioni EssilorLuxottica valutate oltre 26 milioni, oltre ad auto d’epoca, arredi e opere d’arte di pregio. A questi si aggiungono diritti d’uso su proprietà simboliche dello stilista, come una villa a Saint-Tropez, un appartamento a New York e persino lo yacht Main, utilizzabile per due settimane l’anno. Segni di una fiducia profonda, ben oltre il semplice ambito professionale. Accanto al manager affidabile e discreto, c’è però anche l’uomo che non ha mai smesso di coltivare la sua passione per lo sport. Su Instagram compaiono immagini legate soprattutto all’ippica e alla pallacanestro, ma è il basket la disciplina che lo ha sempre accompagnato da vicino.

Approfondisci:

Dan Peterson: “Giorgio Armani è stato il Leonardo da Vinci dei nostri tempi (e un gentleman)”

Dan Peterson: “Giorgio Armani è stato il Leonardo da Vinci dei nostri tempi (e un gentleman)”

Grande tifoso dell’Olimpia Milano, Morselli è stato più volte ripreso a bordo campo durante le sfide decisive dello scudetto 2014, quello conquistato dalla squadra di Luca Banchi con Alessandro Gentile, David Moss e Bruno Cerella come simboli di una stagione memorabile. Con Livio Proli alla presidenza. La pallacanestro, da passione personale, è ora diventata anche impegno diretto con l’ingresso in Blu Basket. Porterà visione manageriale, esperienza nel gestire realtà complesse e un amore autentico per il gioco. Per riportare Bergamo in Serie A servono anche uomini capaci di unire concretezza e passione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata