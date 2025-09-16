Ragazzino picchiato e rapinato mentre aspetta l’autobus davanti alla stazione di Monza

Monza – Ennesima rapina violenta nei pressi della stazione di Monza. La vittima, questa volta, è un ragazzino minorenne che stava aspettando l’autobus alla fermata di corso Milano. Era venerdì sera, il giovanissimo era ferma quando a un certo punto si è avvicinato un uomo che ha iniziato a parlargli, poi all’improvviso lo ha colpito con un pugno in faccia.

L’aggressione è continuata: l’uomo ha dato un altro colpo al ragazzo, questa volta con una sberla sullo zigomo destro, poi lo ha strattonato così forte da rompergli la maglietta. Ha continuato con un pugno al petto, lo ha afferrato per il collo e gli ha strappato via la collanina d’argento che portava.

Il ragazzo è rimasto lì a torso nudo, ma per fortuna proprio in quel momento stava passando una volante della questura di Monza. I poliziotti hanno visto quello che stava succedendo e si sono fermati. L’aggressore ha provato a scappare verso il centro della città, ma gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato.

Quando la polizia lo ha fermato, l’uomo – un cittadino pakistano di 27 anni – ha fatto cadere la collanina che aveva appena rubato. È risultato che vive in Italia senza documenti ed è senza fissa dimora. È stato arrestato per rapina aggravata e lesioni. Il ragazzino invece è andato in ospedale per farsi curare le lesioni. I lividi e le contusioni non erano gravi, e la polizia gli ha ridato la sua collanina.

La rapina è successa in una zona centrale di Monza, in un posto dove di solito c’è movimento anche la sera. Il fatto che una pattuglia stesse passando proprio in quel momento ha permesso di fermare subito l’aggressore, che altrimenti sarebbe probabilmente riuscito a fuggire.

L’uomo arrestato ora aspetta l’udienza di convalida davanti al giudice, che dovrà decidere se confermare la misura cautelare in carcere. La procura di Monza si occuperà del processo.

Neanche un mese, un altro ragazzino era stato aggredito e rapinato da due rapinatori, anche loro minorenni, nei pressi della stazione ferroviaria. I giovani, in compagnia di un terzo minorenne non imputabile per età (aveva solo 13 anni), si erano avvicinati a un ragazzino minacciandolo di morte e aggredendolo fisicamente, facendolo cadere a terra, per poi sottrargli la borsa a tracolla contenente denaro ed effetti personali. ​In quel caso la vittima ci aveva rimesso un costola.