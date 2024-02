Sanremo 2024, la scaletta: i cantanti lombardi in gara nella seconda serata

Milano, 7 febbraio 2024 – Nel corso della conferenza stampa odierna di Sanremo 2024, Amadeus, che nella conduzione di stasera sarà fiancheggiato da Giorgia, ha annunciato i cantanti che si esibiranno sul palco durante la seconda serata del Festival svelando una novità.

I 15 cantanti, la metà di quelli in gara, che si esibiranno questa sera saranno presentati dai loro colleghi “a riposo”. Vedremo in questo modo tutti e 30 gli artisti in gara, o nei panni dei presentatori o nell’esecuzione del loro brano.

Aprirà Fred De Palma, presentato da Ghali e si chiuderà, intorno all’1.45 con Clara, presentata dai Negramaro.

1. Fred De palma presentato da Ghali

2. Renga e Nek presentati da La Sad

3. Alfa presentato da Mr. Rain

4. Dargen D’amico presentato da Diodato

5. Il volo presentato da Rose Villain

6. Gazzelle presentato da Bnkr44

7. Emma presentata da Santi Francesi

8. Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

9. Big Mama presentata da Il Tre

10. The Kolors presentati da Angelina Mango

11. Geolier presentato da Fiorella Mannoia

12. Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

13. Annalisa presentata da Mannini

14. Irama presentata da Ricchi e Poveri

15. Clara presentata dai Negramaro

I cantanti-presentatori si affiancheranno al cantante in gara per annunciare il brano, mentre Giorgia e Amadeus faranno la presentazione più approfondita della canzone. Inoltre, i 15 non in gara che vestiranno i panni dei presentatori usciranno sulle note della loro canzone in gara di modo da riascoltare tutti e 30 i brani in gara.

Domani sera, giovedì 8 febbraio, la situazione sarà la stessa senza invertire le coppie ma facendo un nuovo sorteggio durante la conferenza stampa, allo stesso modo di com’è avvenuto oggi.

Chi voterà stasera? Dopo la scaletta formata dai voti della sala stampa di ieri, stasera a votare saranno la giuria della radio e il televoto da casa, portando la gara nel vivo.