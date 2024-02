Dargen D’amico a Sanremo 2024: chi è, la fidanzata e la scelta degli occhiali

Milano, 6 febbraio 2024 – Con "Onda alta", il cantante, rapper, produttore discografico sale sul palco dell'Ariston per la seconda volta in carriera dopo il successo di "Dove si balla?" del 2022. Jacopo Matteo Luca D’Amico è nato a Milano nel 1980 e l'idea di fare della musica qualcosa di serio è nata sui banchi di scuola: durante gli anni dell'adolescenza, nei corridoi del Liceo Parini, Dargen ha conosciuto due coetanei con cui nel tempo ha stretto non solo un'amicizia ma anche un sodalizio artistico.

Guè all'epoca rispondeva al nome di Cosimo Fini e Jake La Furia era conosciuto come Francesco Vigorelli: Jacopo assume lo pseudonimo di "Corvo D'argento", preso in prestito dal librogame Il mistero del corvo d'argento, e insieme fondano il collettivo "Sacre scuole", gruppo focalizzato sull’hip hop.

Risale al 1999 l'unico album del gruppo, dal titolo “3 MC's al cubo” perché in pochi anni i tre prendono strade diverse: nel 2001 Guè e Jake la Furia si uniscono a Don Joe e creano i Club Dogo mentre Dargen intraprende la carriera da solista.

Il Corvo D'argento cambia rotta e cambia nome, diventando Dargen (da D'argento) D'Amico (il suo cognome). Nel 2006 pubblica il primo lavoro da solista "Musica senza musicisti", pubblicato dalla Giada Mesi, etichetta indipendente creata da lui: l'album è il primo dei dieci che Dargen presenta all'attivo.

Con i primi album il rapper ha raggiunto la notorietà prima a Milano poi nel resto dell'Italia ma al lavoro da cantante ha sempre unito il lavoro discografico: anche come produttore Dargen ha raggiunto obiettivi importanti, risultando tra i firmatari di alcune hit come "Dieci" di Annalisa e "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin. Per questo motivo il suo giudizio al tavolo di X Factor, nelle ultime due edizioni, è seguito a pieno da concorrenti e fan a casa.

Con "Onda alta" Dargen è pronto a scendere sul palco dell'Ariston dopo il successo (a metà) di "Dove si balla?": se durante il Festival la canzone non era stata fino in fondo apprezzata, posizionandosi al sedicesimo posto nella classifica finale, per i mesi successivi "Dove si balla?" era circolata su social e radio senza sosta, diventando un hit dell'estate e rimanendo ai primi posti delle canzoni più ascoltate.

"Onda alta" presenta il ritmo forse più veloce di questo Festival, confermando la capacità di Dargen nel creare melodie incalzanti e in grado di arrivare immediatamente agli ascoltatori. Ma il ritmo sembrerebbe sconfessare la profondità del testo che fa un esplicito richiamo alle rotte migratorie del Mediterraneo: queste sono le "onde alte" citate da Dargen.

Il direttore artistico Amadeus con Dargen D'Amico sul palco del Festival

Per quanto amico di personalità influenti e sotto i riflettori per scelta, Dargen ha deciso di mostrare di sé solo la propria carriera, cercando di allontanare il più possibile dalla curiosità esterna la sua vita privata. Come la scelta degli occhiali: perché Dargen indossa sempre un paio di occhiali ed è difficile trovare sue foto a occhi scoperti?

La scelta è frutto della volontà di non far trapelare tutto di sé, di tenere qualcosa di nascosto per una professione e per un'epoca dov'è difficile tenere nascosti lati di sé.

La scelta coinvolge anche un fastidio che Dargen non ha mai nascosto alle forti luci del palco e la cifra stilistica che ormai fa parte del personaggio: non si può non pensare a Dargen senza occhiali estrosi, creativi, colorati, strambi e di qualsiasi tipo.

Poco si sa anche della vita privata: è fidanzato? Se sì con chi? Da quello che si riesce a sbirciare dai social, sembra che a fianco di Dargen ci sia Giulia Peditto, insegnante di yoga per Nike e con un seguito su Instagram di quasi 30 mila persone.

Giulia Peditto e Dargen D'Amico

La notorietà della giovane è data anche dai suoi clienti, tra cui spiccano le sorelle Ferragni, Diego e La Pina di Radio Deejay e altri vip che hanno portato ancora più alla ribalta la sua vita e il suo lavoro. È solo una la foto che la ritrae insieme a Dargen ma le continue interazioni tra i due sotto i post fanno credere che i due siano ancora una coppia.