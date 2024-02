Irama a Sanremo 2024: chi è, la scelta del nome e la fidanzata

Milano, 6 febbraio 2024 – Originario di Carrara ma monzese d’adozione, Filippo Maria Fanti non è nuovo al pubblico di Sanremo che l’ha apprezzato nelle edizioni del 2019, 2021 e 2022: alla quarta partecipazione tra i “Big”, Irama, questo il nome d’arte del ragazzo classe 1995, vuole aggiungere un tassello importante, magari classificandosi sul podio, a una carriera già costellata di successi nonostante la giovane età.

La famiglia, il nipote Pietro e i primi lavori

Irama nasce il 20 dicembre 1995 e dopo pochi anni si trasferisce con la famiglia a Monza, creando un legame viscerale con la provincia lombarda: prima di partire alla volta di Sanremo, il cantante è passato a visitare il centro sportivo del Monza Calcio, intrattenendosi con il mister Palladino e il capitano Matteo Pessina.

A Monza Irama ha vissuto con papà Marco, mamma Patrizia e la sorella Jolanda che nel 2023 l’ha reso zio di Pietro. Dopo la maturità classica, Irama ha cominciato a concentrare le sue energie sul sogno di diventare cantante, dapprima con alcune collaborazioni e poi con la partecipazione a Sanremo giovani nel 2016 che ha cominciato a farlo conoscere al grande pubblico.

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi

Chi lo conosce però non può non ricordare l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che sforna nuovi cantanti e ballerini per la scena musicale italiana: nel 2017 Irama prende parte al programma, classificandosi primo e pubblicando il primo album “Plume”.

Le partecipazioni a Sanremo poi, nel 2019 con “La ragazza dal cuore di latta”, nel 2020 con “La genesi del tuo colore” e nel 2021 con “Ovunque sarai”, hanno consolidato il suo successo e ne hanno rimarcato una svolta nella scelta delle canzoni e dei testi, che il pubblico ha fortemente apprezzato.

Irama alla prima partecipazione al festival di Sanremo 2019

Nel 2023 la pubblicazione dell’album “No stress” prodotto in collaborazione con Rkomi ha fatto piovere sui due cantanti una pioggia di premi e record: canzoni estive, leggere per un esperimento apprezzato dai fan dell’uno e dell’altro.

La vita privata: la scelta del nome e la famiglia

Negli ultimi anni la vita del cantante, sotto i riflettori data la notorietà, si è spostata dalle luci della ribalta per permettere una maggiore energia sul lavoro discografico. Irama non è solito postare stories e post della propria vita privata, ma quando lo fa non perde l’occasione di mostrarsi insieme alla famiglia, ai genitori, alla sorella Jolanda e al nipotino Pietro, immortalato in alcune foto e video.

Curiosità: la canzone “Ovunque sarai”, molto apprezzata dalla critica sanremese e in grado di arrivare al quarto posto nella classifica generale del Festival 2022 è dedicata alla nonna scomparsa.

Il nome “Irama” altro non è che l’inversione del nome Maria mentre “Plume”, il nome del primo album e un aggettivo che lo contrassegna anche sui social si riferisce alle piume, un elemento che gli appartiene sia sopra che sotto al palco, dato che le porta sempre. I più affezionati ricordano i primi anni ad Amici dove Irama esibiva una lunga piuma come orecchino: un tratto distintivo che gli appartiene, come ha sottolineato lui stesso.

Le amicizie famose: Rkomi e il produttore Shablo

Come spesso succede nel mondo musicale, anche Irama ha stretto amicizie nate in ambiente lavorativo e traslate nella vita privata. A volte succede anche il contrario: si parlava prima di Rkomi, cantante milanese della scena rap, che con Irama ha stretto un legame dapprima personale e poi collaborativo, con alcuni pezzi scritti insieme e la pubblicazione dell’album “No stress”, la cui idea è nata da un momento condiviso a Los Angeles.

Irama in primo piano con Shablo e Rkomi durante il tour estivo di "No stress"

Oltre Rkomi val la pena ricordare anche Shablo, il produttore che ha firmato la maggior parte dei lavori di Irama ma anche di Guè Pequeno, Marracash, Sferaebbasta, Blanco, Rkomi e tanti altri della scena italiana rap attuale.

Le relazioni passate e la nuova fiamma

La popolarità di Irama può essere confermata anche dal gossip che l’ha più volte preceduto: soprattutto in relazione ai legami amorosi, Irama ha spesso fatto parlare di sé. In principio era Nicole Vergani, o almeno così si vociferava: durante la trasmissione di Amici, sembrava che tra i due colleghi fosse nato un flirt, poi confermato in parte dalla stessa Vergani.

Poi è stato il momento di Giulia Tascione, originaria di Vasto in Abruzzo, con cui il cantante avrebbe avuto una relazione duratura, di cui però non si è mai saputa la fine effettiva. E questo avrebbe portato Tascione a rimanere shoccata quanto la ballerina Ana Yanirsa quando ,nel 2019, Chi paparazza Irama insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis: la fidanzata dell’epoca sembrava essere la ballerina ma anche Tascione postò stories lamentandosi del tradimento del cantante, che a quanto pare stava frequentando De Lellis.

La relazione con l’ex corteggiatrice di Andrea Damante viene poi confermata e dura mesi fino a quando il cantante stesso conferma la rottura.

Irama e Giulia De Lellis all'epoca della loro relazione

Successivamente Irama viene accostato a Victoria Stella Doritou, una modella con cui avrebbe condiviso due anni di relazione, per poi passare a Lauranny Lopez, come mostrato da una foto postata dalla sorella di Irama sui social.

Irama in uno scatto di famiglia con la sorella Jolanda, i genitori e la ex fidanzata Victoria

Ora al fianco del cantante sembrerebbe esserci Khady Gueye, modella nota per aver partecipato a "Ex on the beach”.