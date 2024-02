Mr Rain a Sanremo 2024: chi è, età, perché si chiama così, canzoni e fidanzata

Mr Rain torna al Festival di Sanremo dopo il terzo posto dello scorso anno. Il giovane bresciano è tra i Big della 74edizione della kermesse musicale, che va in scena dal 6 al 10 febbraio. Conosciamolo meglio.

Si fa chiamare Mr. Rain ma il suo nome all’anagrafe è Mattia Balardi. Nasce a Desenzano del Garda il 19 novembre del 1991. Ha tre sorelle: Kimberly, Jennifer e Kathleen. La prima è più piccola di lui di due anni, la seconda ha 18 anni e la terza 17. “I nomi li ha scelti mia madre che è svedese. Il mio, invece, lo ha deciso papà che è italiano”, ha raccontato l’artista in un’intervista. Mattia cresce nella Bassa Bresciana. A Carpenedolo ha tante radici: il padre gestisce una panetteria, la sorella Kimberly un bar. Ma il cuore batte anche sul Garda: la madre Francy Antonioli (anche lei artista, cantante, musicista) lavora al ‘Luci d'Alba’, storico locale di Padenghe (aperto dal 1982) da una vita gestito da Franco Antonioli e dal fratello Guido (rispettivamente nonno e prozio di Mr.Rain: pianisti, musicisti, intrattenitori e chi più ne ha, più ne metta). Mattia ha da sempre un legame molto forte con sua mamma che definisce il suo “supereroe”. Mentre, con suo papà, ha vissuto anni complicati, anche se ora è tutto superato: “I miei si sono separati quando io avevo circa sei anni e c’è stato un periodo dove non ho avuto molti rapporti con lui - ha raccontato il cantante a ‘Verissimo’ - Dopo fortunatamente siamo cresciuti, siamo maturati entrambi e ora abbiamo un rapporto stupendo, è come se fossimo migliori amici e vado fierissimo di questo»".

Mattia studia e si diploma all'Itis Castelli di Brescia. Già da piccolo dimostra un grande talento musicale, spronato anche da sua mamma. Comincia a suonare il pianoforte e a scrivere le sue prime canzoni quando ha 18 anni, età in cui comincia ad usare anche il suo nome d’arte: Mr. Rain.

In passato il cantante ha rivelato di scrivere solo nei giorni di pioggia. Sono infatti le giornate malinconiche e grigie che lo aiutano a scavare nei sentimenti e nelle emozioni. È per questo che ha deciso di scegliere come nome d’arte Mr. Rain.

Mr Rain al Festival di Sanremo 2024 con 'Due altalene'

Mr Rain inizia a fare musica nel 2011 e, nello stesso anno, si autoproduce un mixtape dal titolo ‘Time 2 Eat’. Due anni più tardi partecipa, in coppia con il rapper Osso, alle selezioni della settima edizione di X-Factor (vinto quell’anno da Michele Bravi, ndr). Pur avendo superato i provini decide di non proseguire nel programma. Però continua a scrivere e suonare.

Inizia a farsi un nome aprendo diversi concerti tra cui quelli di Emis Killa, Fedez e Salmo. L’anno dopo esce il suo primo album insieme al singolo che gli regala la notorietà: 'Carillon'. Questo è solo il primo di una serie di grandi successi del rapper, che è seguito da altri brani celebri come: 'Ipernova' e 'Anche i grandi piangono'. Ma anche 'Fiori di Chernobyl', che anticipa un concept album contenente un cortometraggio diviso in più capitoli (ciascuno rappresentato da una canzone). Nel 2021 pubblica l’album 'Petrichor', da cui viene estratto il singolo 'Meteoriti', presentato anche a Battiti Live in quella stessa estate. Con all’attivo 3 album pubblicati e alcune collaborazioni tra cui quelle con J-Ax ('Via di qua') e Annalisa ('Un domani'). Nel 2023 partecipa per la prima volta in carriera al 73º Festival di Sanremo con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto nella serata conclusiva. Il12 maggio è uscito il singolo ‘La fine del mondo’, cantato in collaborazione con Sangiovanni.

Nel 2022, Mr Rain partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo per duettare insieme agli Highsnob-Hu, l’anno seguente ritorna sul palco dell’Ariston concorrendo insieme ai Big con la sua canzone ‘Supereroi’. Durante la 73ª edizione del Festival arriva fino al podio classificandosi al 3° posto (primo Maro Mangoni con ‘Due vite’ e secondo Lazz con ‘Cenere’, ndr). All'esibizione prendono parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia, mentre la versione in studio del medesimo brano è accompagnata dalle voci bianche del coro "Mitici Angioletti" di Zelo Buon Persico. E quest’anno partecipa con il brano ‘Due altalene’.

Mr Rain partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Due altalene’. “Devo fare una premessa: durante il tour le persone non mi chiedevano foto e selfie come si fa di solito, ma volevano raccontarmi le loro storie. Ecco, ‘Due altalene’ è l’insieme di tutte queste storie, partendo da quella di un padre che ha perso dei figli. La melodia, invece, segue il mio stampo, ma è un po’ più cantata, più aperta. Mi fa emozionare moltissimo e questo un po’ aumenta la mia tensione. Ma la gestirò”, ha raccontato in un video su Rai Play il cantante. Nella serata delle cover l'artista si esibirà con ‘Mary’ in duetto con i Gemelli DiVersi.

Fidanzato o single? Mr Rain è sempre stato molto riservato e geloso riguardo la sua vita privata, ma sappiamo che ha una fidanzata da diverso tempo. Si tratta di Jiuliana Ghidini. Mora e occhi scuri, di lei si conosce poco, preferisce mantenere riserbo sul suo amore con il rapper. Dal suo profilo Instagram si evince comunque un profondo amore per i cani e per il fidanzato Mattia, con il quale condivide scatti affiatati e complici. “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa. Non finirò mai di ringraziarla”, ha raccontato più volte il cantante parlando della sua compagna.

Jiuliana Ghedini e Mr Rain (Foto Instagram)

Jiuliana Ghidini è stata un grande supporto per Mr Rain, soprattutto in un periodo buio della sua vita. “Qualche incontro con le droghe - ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera - l'ho avuto anch'io proprio perché emulavo Eminem, il mio rapper preferito (il motivo per cui da 15 anni si tinge i capelli di biondo, ndr): quando sei giovane, sei anche fragile e vulnerabile, e ti fai condizionare dalla persona che hai come riferimento. Per questo evito di dare il cattivo esempio, cerco di dare messaggi positivi”. E ha aggiunto: “Ho passato 2 anni in cui facevo fatica a dormire, non parlavo con nessuno: era come mi fossi chiuso in una bolla. Ho iniziato un percorso di terapia, ho avuto il supporto della mia famiglia e soprattutto della mia ragazza, con cui ora convivo da 6 anni. Solo adesso riesco a spiegare quello che provo, a non sentirmi più solo. E' lei l'angelo che mi ha salvato”.

Mr Rain è presente sui social. L’artista ha una pagina Facebook che conta oltre 324mila seguaci fan e un profilo Twitter con oltre 16mila seguagi. Su Instagram, invece, ha 842mila follower e qui si possono trovare diverse foto che riguardano i suoi ultimi lavori e le sue nuove canzoni d’amore.

