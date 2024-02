Mattia Stanga: chi è il tiktoker che conduce il Prima Festival di Sanremo. Età, vita privata e guadagni

Milano, 6 febbraio 2024 – Nessuno dei più giovani non lo conosce, ma per chi è sprovvisto dei social, soprattutto di Tik Tok, sarà una novità vedere Mattia Stanga alla conduzione del Prima Festival, la rassegna che accompagna i telespettatori di Sanremo nel dietro le quinte che precede ogni puntata. Stanga è affiancato da Paola e Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara e da Daniele Cabras per la striscia quotidiana tra il TG1 e le puntate del Festival.

Chi è Mattia Stanga, la vita a Brescia e i video Tik Tok

Il giovane tiktoker è nato a Brescia nel 1998 e ha sempre vissuto nella città lombarda insieme alla famiglia, spesso nei suoi sketch social. Nei suoi video ogni tanto compare la mamma Elisa e nei post non mancano il papà Christian e la sorella Giulia che completano l’immagine di una famiglia divertente e molto unita.

La famiglia di Mattia Stanga

Dopo il diploma di maturità, Mattia ha deciso di rimanere in città e frequentare la facoltà di Economia Business e Management presso l'Università locale, laureandosi il 25 ottobre 2023. Ma le gag postate sui social sono quelle che gli hanno permesso di arrivare a tantissimi follower: su Instagram, per esempio, conta 1,3 milioni di seguaci.

L’Eurovision, il primo libro e il podcast

Il 2022 è un anno significativo per Stanga, che sale sul palco dell'Eurovision Song Contest, conducendo il pre-show dedicato al web. Il passo successivo è stato lanciare il podcast "Sei Stanga?" prodotto da Spotify, dove Mattia condivide con il suo pubblico aspetti più intimi della sua vita, tra paranoie, paure e insicurezze, il tutto condito con il suo inconfondibile umorismo.

Nel 2023 il tiktoker ha pubblicato il suo primo libro “Chiedi!”, un saggio che offre consigli scherzosi e saggi. Ma non solo musica, podcast ed editoria: il 2023 è stato l’anno del debutto in televisione della serie "Stanga in the Sky", dove Mattia crea sketch comici ambientati nei set dei programmi televisivi più popolari di Sky, come X Factor e MasterChef.

La vita privata e i guadagni

Per quanto la sua vita sia sotto i riflettori, Stanga si mostra spesso con la famiglia e gli amici di sempre, oltre che con i vip con cui lavora. Non ha mai nascosto la passione per la moda, che l’ha portato anche a far parte di numerose pubblicità, ha esplicitato più volte, sia in chiave ironica che seriamente, di avere un debole per la musica anni ‘90/2000 tanto da creare la festa per i suoi 25 anni a tema “High school musical”.

Quanto guadagna il tiktoker? Le cifre precise non si hanno ma è possibile fare una stima: il bilancio 2022 della Mattia Stanga Srl, azienda collegata a lui riferisce ricavi per 300mila euro. Da questo sono state sottratte delle voci, come le spese per servizi (79.685 euro) e qualcosa per i costi di produzione (7.473 euro). Alla fine l’utile per il 2022 è di 195.749 euro.