Clara a Sanremo 2024: chi è la giovane di Varese, la serie “Mare Fuori” e il fidanzato

Milano, 6 febbraio 2024 – Modella, cantante, attrice: nulla per Clara Soccini sembra impossibile e alla prima volta sul palco di Sanremo è pronta a dimostrare le sue potenzialità a chi non la conosce. Classe 1999, Clara è nata a Varese e ha vissuto a Travedona Monate (un paesino di 4000 abitanti) fino alla fine delle scuole superiori.

È a Travedona che la giovane Clara muove i primi passi tra le lezioni di pianoforte e poi di canto e a 18 anni, terminato il liceo, scappa dalla provincia e si trasferisce a Milano dove arrotonda cominciando a lavorare come modella. Ma il sogno rimane quello di diventare cantante.

Nel 2020, durante il Covid, il debutto: la canzone “Io e Te”, featuring Nicola Siciliano è il primo singolo di Clara a cui seguono “Freak”, “Ammirerò” e “Bilico”. La svolta però è con l’interpretazione di Crazy J, conosciuta dai fan di “Mare Fuori” come la giovane trapper milanese dal passato burrascoso che porta dentro l’IPM di Napoli la sua energia travolgente e la sua musica.

Nell’interpretazione di Crazy J Clara esplode, sia come attrice sia come cantante grazie al singolo di Matteo Paolillo “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino e stabile per mesi in Top20 nelle classifiche Fimi e Spotify Italia.

Clara e Paola Iezzi che ha interpretato sua madre nella serie "Mare Fuori"

Crazy J è ancora presente nei nuovi episodi Rai di "Mare Fuori”, usciti il 1 febbraio ma per Clara è tempo di scendere sul palco di Sanremo per la prima volta, dopo la vittoria a Sanremo Giovani con “Boulevard”: il brano, dedicato alla madre, è stato il pezzo con cui Clara si è aggiudicata il primo posto, prima donna dopo 14 anni di trionfi maschili (l’ultima era stata Arisa con “Sincerità” nel 2009).

Tra i Big, Clara si presenterà con “Diamanti grezzi” mentre nella serata dei duetti ha scelto di affiancarsi a Ivana Spagna e al Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino per “Il cerchio della vita”.

La giovane cantante di Varese è diventata un idolo dei fan di “Mare fuori” quindi è solita postare sui social anche lati della sua vita privata: come l’amicizia con gli altri attori della fiction Rai, super seguiti sui social dai giovani fan. Crazy J, alias Clara, nella serie interpreta un’adolescente milanese a capo di teppisti e arrestata per omicidio stradale: in alcune puntate partecipa anche la madre di Crazy J, totalmente diversa rispetto alla figlia e interpretata da Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara.

Clara ha lasciato sui social varie immagini che le ritraggono insieme, a testimoniare il legame lavorativo e personale tra le due.

Clara e il fidanzato Jacopo Neri

Viaggi, cene con amici, feste: la vita di Clara orbita attorno agli hobby di qualsiasi altra persona della sua età. E attorno all’amore: la dolce metà di Clara è Jacopo Neri, coetaneo che abita a Milano e con cui la giovane fa coppia fissa da novembre 2022. Tra viaggi e istantanee Kodak l’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele e sicuramente anche Neri non mancherà di tifare Clara in questa nuova avventura.