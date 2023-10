Come sta oggi Fedez e cos’è successo nell’ultima operazione dopo il sanguinamento

Dal 28 settembre Fedez è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli. È arrivato con un emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche e nell’arco di pochi giorni è stato sottoposto a due interventi e tre trasfusioni di sangue. Insieme all’artista sono rimasti la moglie, Chiara Ferragni, e i suoi genitori, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia. Mamma e papà hanno detto che sta “un po’ meglio” e che “dobbiamo essere forti come lui”.

Secondo le ultime informazioni dell’Ansa, i suoi livelli di emoglobina di Fedez – fondamentali per valutare il suo recupero – sono in leggero aumento. Questo anche grazie all’ultima trasfusione di domenica, seguita ad un episodio di sanguinamento per il quale i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Il tipo di ulcere che ha avuto Fedez richiedono diversi giorni di prognosi. Le terapie nei casi più gravi possono durare anche diverse settimane e, d’altronde, dall’interno del Fatebenefratelli si dice che il cantante “non scalpita” per uscire ma “lo spera, è ben diverso”. Le sue condizioni comunque appaiono sotto controllo e sono costantemente monitorate dal gruppo della Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa.

Sempre l’Ansa ha scritto che “nonostante il miglioramento” degli ultimi due giorni, “la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana”.

Nel frattempo Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha annullato tutti gli impegni di lavoro per stare vicino alla famiglia. “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”, ha scritto in una storia Instagram a cui hanno fatto seguito delle foto che la mostrano con la nipotina Vittoria, lontana da papà Federico e mamma Chiara.