Come sta oggi Fedez? Dall’ospedale filtra ottimismo. Il rapper è sotto costante monitoraggio

Milano – Sono passati sette giorni esatti. Sette giorni in ospedale, di preoccupazione e paura, con in mezzo un intervento chirurgico d’urgenza e un’ulteriore endoscopia. Per Fedez e per la sua famiglia, che non l’ha lasciato un secondo, è ora il momento del cauto ottimismo. È quanto trapela in queste ore dal Fatebenefratelli di Milano-Sacco, dove il rapper è ricoverato appunto da giovedì scorso per due ulcere che hanno provocato un’emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'artista ha trascorso ieri un'altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un'endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. C’è riserbo, per il momento, su quando Fedez potrà essere dimesso.

Il ricovero

Era il 28 settembre quando Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, 33 anni, è stato ricoverato d’urgenza a causa di queste due ulcere che avevano provocato un’emorragia interna. “Grazie a due trasfusioni di sangue sto molto meglio”, aveva scritto sui social dopo l’intervento, ringraziando poi i medici che lo avevano salvato.

Chiara Ferragni sempre al suo fianco

Chiara Ferragni arriva in ospedale

La moglie era rientrata in fretta e furia dalla Paris Fashion Week insieme all’amica di sempre Chiara Biasi. Da quel momento sui suoi social è calato il silenzio, che ha fatto preoccupare non poco i fan della coppia che vive a Citylife. Ferragni, insieme ai genitori dell’artista, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, sono sempre accanto al rapper in opsedale, da cui peraltro non escono bollettini medici.

Il papà: “Siamo forti per lui”

Fedez "sta un po' meglio" e "dobbiamo essere forti per lui". A parlare, all'esterno dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano è Franco Lucia, il padre del rapper milanese mentre usciva dall'ospedale dopo una visita al figlio. Con lui la moglie Annamaria Berrinzaghi, manager di Fedez. Lucia non si è sbilanciato su quando il figlio sarà dimesso dalla struttura.