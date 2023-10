Fedez in ospedale, Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Vi leggo e vi sono grata”

Milano, 5 luglio 2023 – “Vi leggo e vi sono grata”. Poi, le mani giunte in preghiera tra due cuoricini. Chiara Ferragni ha scelto Twitter per rompere un silenzio che dura da giorni, da quando Fedez è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata da due ulcere intestinali per cui ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue.

Il messaggio è stato twittato ieri sera, mercoledì 4 ottobre, alle 23.30. Immediati e numerosi i commenti dei fan che, tra parole di incoraggiamento e cuoricini, hanno voluto mostrare ancora una volta il loro affetto alla coppia: “Forza forza, siete due cuoricini fortissimi”, “Sei una donna forte, Chiara”, “Ti mandiamo tanti pensieri positivi”. E ancora: “Tanto amore per voi”, “tenete duro”, “Un abbraccio anche ai genitori di Fede”. In giornata, l’imprenditrice di Cremona aveva trascorso alcune ore nella struttura sanitaria, accanto al marito. Alle 13.30 aveva lasciato il Fatebenefratelli senza dire una parola, scortata dalla sua guardia del corpo.

Chiara Ferragni e la guardia del copro davanti al Fatebenefratelli

Oggi è passata una settimana da quando il rapper è arrivato, giovedì scorso, nel presidio dell'Asst Fbf-Sacco, per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'artista ha trascorso ieri un'altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un'endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. Quindi, trapela ottimismo ma c’è il massimo riserbo, per il momento, su quando Fedez potrà essere dimesso.

Sul ricovero la famiglia Lucia ha scelto di evitare bollettini medici, affidando le novità sulle condizioni di salute di Fedez solo alle parole di mamma, papà. “Fedez sta un pò meglio”, ha fatto sapere Franco Lucia all'uscita dell'ospedale in cui si trova il figlio. “Noi dobbiamo essere forti per lui”, ha poi aggiunto l'uomo. Anche la madre Annamaria Berrinzaghi è speranzosa, ma pur sempre cauta: “Sta un pò meglio, così e così”.

Fedez si è sentito male giovedì scorso ed è stato portato tempestivamente in ospedale. Due ulcere hanno causato al rapper un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. Il giorno dopo, il cantante ha voluto rassicurare tutti sul suo profilo Instagram: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".

Fedez, il messaggio su Instagram dopo il ricovero

Sabato, Fedez è tornato in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento. Il cantante si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un'altra ulcera. In seguito è stata necessaria una nuova trasfusione.

I primi indizi che qualcosa non andasse per il verso giusto erano arrivati da sua moglie Chiara Ferragni, rientrata prima del previsto da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda, come ha lei stessa raccontato nelle sue storie social. “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza” è la dedica che l’influencer ha fatto all’amica Chiara Biasi.