Fedez, nuova perdita di sangue e nuova trasfusione: altro intervento per il rapper

Milano – Un nuovo sanguinamento da un’ulcera e una nuova trasfusione. Non c’è pace per Fedez, che resta ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si è verificata infatti una nuova perdita di sangue da un’ulcera: il rapper è così stato sottoposto a un nuovo intervento per suturare la ferita e bloccare una possibile nuova emorragia e subito dopo è stata effettuata una nuova trasfusione di sangue.

Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, 33 anni, era stato ricoverato d’urgenza giovedì scorso a causa di due ulcere che avevano provocato un’emorragia interna. “Grazie a due trasfusioni di sangue sto molto meglio”, aveva scritto sui social dopo l’intervento, ringraziando poi i medici che lo avevano salvato. Nella notte di sabato però il nuovo episodio e la nuova corsa in sala operatoria. L’artista doveva essere dimesso oggi dall’ospedale ma dopo questa operazione l’uscita dall’ospedale è stata rimandata a data da definirsi.

Accanto a lui, in ospedale, c’è ancora la moglie Chiara Ferragni che aveva anticipato la notizia del primo ricovero con una storia su Instagram in cui parlava di un suo rientro il suo ritorno a Milano da Parigi per “un’emergenza”.