Fedez, dopo il nuovo sanguinamento i genitori rompono il silenzio: “Dobbiamo essere forti come lui”

Nel giorno successivo al peggioramento delle condizioni di Fedez, che dopo il ricovero per due ulcere anastomotiche ha avuto un nuovo sanguinamento ed è stato sottoposto a una nuova operazione, i suoi genitori hanno rotto il silenzio. Il rapper sta “un po’ meglio, così così”, ha dichiarato la mamma Annamaria Berrinzaghi al quotidiano La Stampa.

Nel reparto solventi dell’ospedale Fatebenefratelli, il cantante ha al suo fianco la moglie Chiara Ferragni, che è tornata in aereo dalle sfilate di Parigi. Tutto sommato, dai familiari trapela una sorta di ottimismo. “Sta un po’ meglio, noi dobbiamo essere furti per lui”, ha detto il padre, Franco Lucia.

Su quando sarà dimesso, tuttavia, non ci sono notizie. Di certo non succederà a breve. Fedez “non scalpita” per uscire, dicono fonti interne del Fatebenefratelli. Lo “spera”, aggiungono, “è ben diverso”.

L’artista doveva essere dimesso ieri dall’ospedale, ma il nuovo sanguinamento e successiva trasfusione l’uscita dall’ospedale è stata rimandata. Nel secondo intervento i medici hanno suturato la ferita per bloccare una nuova possibile emorragia.