Chiara Ferragni torna da Parigi all’improvviso per “un’emergenza”. C’entra Fedez?

Milano – Il rientro di Chiara Ferragni in fretta e furia da Parigi per “un’emergenza”, la sparizione di Fedez dai social e una frase sibillina detta in live su Twitch da un amico dei Ferragnez. Ce n’è abbastanza per mandare in apprensione i fan della coppia più social d’Italia. Ma andiamo con ordine.

Da un paio di giorni Chiara Ferragni si trovava a Parigi per partecipare agli eventi della Paris Fashion Week, poi ieri sera nelle stories di Instagram un paio di immagini pubblicate dalla stessa imprenditrice digitale hanno fatto capire che stava rientrando all’improvviso in Italia per “un’emergenza”, in compagnia dell’amica di sempre Chiara Biasi. Abituata com’è a raccontare passo passo ogni aspetto della propria vita, Ferragni ha poi pubblicato tre selfie molto dolci con i suoi bimbi, Leone e Vittoria.

Contemporaneamente, però, un amico della coppia, Mr.Marra (al secolo Davide Marra), il nuovo compagno di viaggio di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, durante una live su Twitch ha chiesto ai follower di “mandare un abbraccio a Federico in chat” senza voler aggiungere altro. E così il mistero è servito: Chiara è tornata perché c’è qualche problema, che c’entri Federico? Già in passato la coppia aveva affrontato sui social le gravi problematiche che avevano dovuto superare, tra cui la malattia di Federico Lucia, poi la sua fragilità psicologica e anche la crisi di coppia seguita a Sanremo.