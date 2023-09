Cos’è un’ulcera: come viene, sintomi e come si cura

L'ulcera è una lesione della mucosa che riveste i nostri organi interni e che spesso può interessare stomaco e duodeno (la prima porzione dell'intestino tenue).

All’origine di un’ulcera ci possono essere diverse cause come: da un’elevata acidità dello stomaco, fino a gastriti croniche, passando per terapie con antinfiammatori, abuso di fumo e alcol e stress. Un ruolo fondamentale nell’insorgenza del disturbo sembra averlo l’infezione da Helicobacter Pylori, un batterio che attacca lo stomaco umano interferendo con le normali difese che proteggono la mucosa intestinale dall'acido gastrico.

L’ulcera si può presentare con sintomi molto vari. Il primo campanello di allarme, che si presenta nella maggior parte dei casi, è un intenso dolore alla parte alta dell'addome. Oltre a questo, altri segni e sintomi comuni di ulcere possono essere: perdita di peso, inappetenza a causa del dolore, nausea o vomito, gonfiore, sensazione di sazietà eruttazione o reflusso acido, bruciore di stomaco, anemia, mancanza di respiro o pelle più pallida e feci scure.

Trattandosi di una ferita interna, per capire che si tratta di ulcera è necessario utilizzare strumenti che permettano di entrare nello stomaco o nel duodeno e visualizzarne la presenza. Questa tecnica si chiama endoscopia e si traduce nell’inserimento, dalla bocca o dal naso, di una sonda contenente una videocamera che è in grado di raggiungere in pochi minuti lo stomaco e il duodeno ed evidenziare, nel caso, la presenza di un ulcera

Accanto alle terapie tradizionali antiulcera, che prevedono la somministrazione di farmaci che combattono la produzione di acido, i dolori e gli spasmi, o che proteggono la mucosa ulcerata e favoriscono i processi di cicatrizzazione, bisogna affiancare una particolare dieta (pasti semplici, non abbondanti, ma relativamente frequenti, senza cibi e bevande che possano sollecitare particolarmente la produzione di succhi gastrici) e un tenore di vita regolato. La terapia medica è molto efficace: l'80 per cento dei pazienti guarisce entro 4 settimane. Solo in rari casi si ricorre ad un intervento chirurgico.