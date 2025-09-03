Emilio Fede, il funerale giovedì a Segrate. Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi e i tanti ricordi dei colleghi: “Sommersi dall’affetto”

Milano, 3 settembre 2025 – I funerali di Emilio Fede si terranno domani (4 settembre) alle 16, presso la Chiesa del Dio Padre di Segrate, nel Milanese. Per il giornalista morto ieri a 94 anni nella residenza per anziani San Felice, sarà allestita oggi la camera ardente ma solo per la famiglia. "Papà diceva sempre 'quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino' e abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà - ha detto la figlia Sveva -. Certo non potevamo non fare il funerale, ma la camera ardente sarà accessibile solo per noi della famiglia". L'ultimo saluto a Fede, che aveva compiuto 94 anni nel giugno scorso e da circa un anno era ricoverato nella struttura, è confermato per domani. A celebrare la funzione il parroco don Gianni Cazzaniga.

"Ho passato una notte a rispondere ai tantissimi messaggi di affetto che ho ricevuto, soprattutto tanti messaggi di stima da parte di tutti i colleghi di papà. Nonostante il dolore è stata una notte bellissima, non ho dormito, ho letto le testimonianze, seguito i servizi in tv e stamattina i necrologi, vorrei davvero ringraziare tutti" ha detto la figlia dello storico direttore e conduttore del Tg4.

"Ha lottato fino all’ultimo momento”

Sveva, che è stata sempre vicino al padre nei giorni scorsi, ha voluto anche ricordare la forza e il coraggio fino all'ultimo del genitore. "Sono state ore che ha vissuto come tutta la sua vita, con coraggio, una guerra fino all'ultimo momento - ha raccontato -. Sembrava non avesse alcuna intenzione di mollare, una forza che ha lasciato sorpresi anche i medici e i sanitari, sicuramente per la sua tempra non avrebbe voluto andarsene, ma era sereno perché avrebbe raggiunto la mamma". Alla domanda su come avesse vissuto gli anni difficili dopo la fine del rapporto con Mediaset e le inchieste giudiziarie ha risposto: "Ha continuato a combattere, ha voluto rialzarsi, continuare a camminare a testa alta ed è anche questa l'eredità più importante che ci ha lasciato, stare sempre a testa alta consapevoli solo di quello che si fa, e non di altro". "Sono certa che aveva messo ordine nella sua vita, era un uomo di fede", ha concluso.

Emilio Fede

Il necrologio pubblicato da Mediaset

Tra i numerosi messaggi di cordoglio che da ieri sera stanno arrivando a Simona e Sveva, anche quelli di Mediaset: "L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset - si legge nel necrologio pubblicato oggi dal Corriere della Sera - partecipano al lutto per la scomparsa di Emilio Fede". Dopo il funerale, le ceneri di Fede saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo, accanto alla moglie del giornalista, Diana De Feo, morta nel 2021, con la quale è stato sposato dal 1964 e dalla quale ha avuto due figlie, Simona e Sveva.