CronacaVendita di San Siro, Sala manda frecciatine a Milan e Inter: “Rimpiango Moratti”
3 set 2025
REDAZIONE MILANO
Vendita di San Siro, Sala manda frecciatine a Milan e Inter: “Rimpiango Moratti”

Il sindaco di Milano si toglie qualche sassolino: “Oggi i club considerano lo stadio solo un’occasione di business”

Milano, 3 settembre 2025 – Stiamo mettendo a punto l'accordo sulla cessione dello stadio che non è ancora definito ma spero di chiuderlo a brevissimo. Lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha chiarito i termini della trattativa per la vendita di San Siro a Milan e Inter

San Siro verso l’ora della verità. Delibera in Giunta a metà settembre. Alcuni consiglieri ancora in bilico

“Non c'è nessuno sconto – ha spiegato – ma la compartecipazione alle spese, che deriva o dalla legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio lo spostamento dello stadio”.

Una panoramica aerea dello stadio Meazza, che può vantarsi d'essere lo stadio più titolato al mondo. Ha una capienza di 75.817 posti
L’iter del dossier

Sala annuncia che il dossier arriverà “in giunta nei prossimi giorni, poi in commissione e infine al Consiglio comunale. Io lo consegno consigliando l'approvazione – ha precisato –ma sarà l'aula a decidere se questa cessione ha senso o meno”.

Il rendering del progetto su San Siro e il sindaco Giuseppe Sala
Alla domanda se le eventuali bocciature possano spingerlo alle dimissioni, il sindaco risponde netto: “Assolutamente no. Un sindaco si dimette se non viene approvato il bilancio, non per una vicenda come questa. Se il Consiglio non approverà la vendita, sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco”.

Un'immagine del derby dell'11 settembre 1955, che il comitato San Siro porta a riprova della retrodatazione del vincolo architettonico
Moratti

E aggiunge: “Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti o alla Berlusconi, io rimpiango Moratti e gli mando un abbraccio. Ma oggi i club considerano lo stadio un'occasione di business. Noi andremo avanti”. Sui tempi, Sala ribadisce: “Se non è la settimana prossima sarà quella successiva. Ci sono ancora margini di trattativa”.

