CronacaBornasco, si sposa e muore subito dopo il matrimonio: il dramma di Antimo Squillace
3 set 2025
MANUELA MARZIANI
Cronaca
Bornasco, si sposa e muore subito dopo il matrimonio: il dramma di Antimo Squillace

Il 49enne si è accasciato mentre si stava cambiando l’abito per recarsi al ricevimento. Lo choc della giovane moglie Federica e dei parenti che lo aspettavano per festeggiare

Le fedi nuziali unite nell'ultima foto postata da Antimo Squillace sul suo profilo Facebook

Bornasco (Pavia) - "Ciao ragazzi ci vediamo dopo il matrimonio". Antimo Squillace, 49 anni, ha salutato così amici e colleghi. Era andato a casa tutto felice dando a tutti appuntamento per lunedì, il giorno in cui si sposava con Federica Vespo, 31 anni. Sui profili social della coppia sono state pubblicate le foto del cuscino con le fedi annodate pronte per lo scambio. Non vedevano l’ora di unirsi in matrimonio Federica e Antimo che vivevano insieme in via Del Borgo a Bornasco, nel Pavese. E quel matrimonio è stato celebrato con rito civile dal consigliere comunale Amilcare Nardi alle 11. Più tardi è accaduto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

“Te ne sei andato così come un fulmine a cielo sereno – ha commentato un amico su Facebook -. Sono ancora incredulo che non ci sia più. Non ci sono parole, per quello che è successo. Ricorderò sempre le nostre belle chiacchierate, le risate e bei momenti che abbiamo trascorso”.

Subito dopo le nozze, mentre il novello sposo si stava cambiando d’abito in una stanza diversa da quella della giovane moglie per festeggiare con parenti e amici, si è accasciato. Tutti gli invitati lo aspettavano nella sala dell’agriturismo della cascina Roveda di Montebello della Battaglia, ma non è mai arrivato. Subito è scattato l’allarme, sono stati chiamati i sanitari del 118 e tentate tutte le manovre di rianimazione anche con l’uso del defibrillatore.

Poi il paziente è stato intubato e caricato su un’ambulanza diretta in codice rosso al San Matteo di Pavia. All’arrivo al policlinico, purtroppo il cuore dell’uomo ha cessato di battere. I funerali si svolgeranno venerdì nella chiesa parrocchiale della frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia dove Antimo aveva vissuto a lungo. “Ho perso un amico di quelli veri con cui sono cresciuto giocando a pallone – ha scritto su Facebook un uomo che conosceva bene Antimo - e ridendo senza pensieri. Oggi non ci sei più e fa male la vita, ci ricorda che siamo di passaggio ma i ricordi con te resteranno per sempre”

