Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloCamera ardente Giorgio ArmaniCarlo AcutisBeppe Sala
Acquista il giornale
Cronaca"Dalle fiere ricadute sul territorio lombardo per 4,3 miliardi"
3 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. "Dalle fiere ricadute sul territorio lombardo per 4,3 miliardi"

"Dalle fiere ricadute sul territorio lombardo per 4,3 miliardi"

"La centesima edizione di Micam testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub...

Il neopresidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti

Il neopresidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti

Per approfondire:

"La centesima edizione di Micam testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub di relazioni internazionali". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, presenta il salone della calzatura di moda che, dal 7 al 9 settembre, festeggia a Fieramilano Rho la sua centesima edizione ospitando 870 brand, di cui 401 italiani e 469 internazionali.

"Un traguardo - continua Bozzetti - che rappresenta non solo un successo per il settore calzaturiero, ma anche un omaggio a una manifestazione che in cento edizioni ha saputo imporsi come punto di riferimento mondiale della moda e del business. Le fiere generano ogni anno per le quattro principali filiere del Made in Italy - arredamento, moda, meccanica strumentale e food - un valore di vendite pari a circa 47 miliardi di euro, con una ricaduta economica sul territorio lombardo di 4,3 miliardi. Il sistema Fiera Milano sostiene oltre 300mila imprese espositrici e accoglie più di 4 milioni di visitatori professionali l’anno, con un impatto che si estende anche a settori scientifici e culturali. Sono piattaforme strategiche di politica industriale, in grado di favorire innovazione, export e internazionalizzazione, stimolando al contempo investimenti e crescita competitiva per il Paese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMade in Italy