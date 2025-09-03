"Dalle fiere ricadute sul territorio lombardo per 4,3 miliardi"

"La centesima edizione di Micam testimonia la forza del sistema fieristico milanese come vetrina del Made in Italy e hub di relazioni internazionali". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, presenta il salone della calzatura di moda che, dal 7 al 9 settembre, festeggia a Fieramilano Rho la sua centesima edizione ospitando 870 brand, di cui 401 italiani e 469 internazionali.

"Un traguardo - continua Bozzetti - che rappresenta non solo un successo per il settore calzaturiero, ma anche un omaggio a una manifestazione che in cento edizioni ha saputo imporsi come punto di riferimento mondiale della moda e del business. Le fiere generano ogni anno per le quattro principali filiere del Made in Italy - arredamento, moda, meccanica strumentale e food - un valore di vendite pari a circa 47 miliardi di euro, con una ricaduta economica sul territorio lombardo di 4,3 miliardi. Il sistema Fiera Milano sostiene oltre 300mila imprese espositrici e accoglie più di 4 milioni di visitatori professionali l’anno, con un impatto che si estende anche a settori scientifici e culturali. Sono piattaforme strategiche di politica industriale, in grado di favorire innovazione, export e internazionalizzazione, stimolando al contempo investimenti e crescita competitiva per il Paese".