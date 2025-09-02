Chi sono Sveva e Simona, le due figlie di Emilio Fede nate dal lungo matrimonio con Diana De Feo

Milano, 2 settembre 2025 – "Papà ci ha lasciato". Sono queste le parole commosse consegnate daSveva Fede, la figlia di Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno. In precedenza, mentre Emilio Fede versava in condizioni critiche presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano), Sveva aveva detto: "Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell'altro. Però poi alla fine voi l'avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d'onore da parte di tutti i suoi colleghi". I funerali si terranno giovedì nella chiesa di Dio Padre a Milano 2.

Emilio Fede

Nella sua lunga carriera giornalistica Fede è stato direttore del TG1, di Videonews e di Studio Aperto. Il giornalista è noto al grande pubblico soprattutto aver diretto e condotto il TG4 dal 1º giugno 1992 al 28 marzo 2012. Al fianco del giornalista, fino all’ultimo istante, le figlie Sveva e Simona, nate dal matrimonio con la giornalista e senatrice Diana de Feo (alle elezioni politiche del 2008, su invito di Silvio Berlusconi si candidò e fu eletta tra le liste del Popolo della Libertà nella circoscrizione Campania)

Il legame con la moglie Diana de Feo

Caparbio, determinato, criticato e osannato, personalissimo nella conduzione tra notizie e commenti, Fede è nato a Barcellona pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 24 giugno 1931. Ha iniziato la carriera di giornalista giovanissimo a "Il Momento - Mattino" di Roma, dove si è trasferito per lavoro, portando anche a termine gli studi. Le prime tappe della sua affermazione professionale sono, però, legate alla Rai dove ha iniziato a collaborare nel 1954 ed è stato assunto nel 1961. Il matrimonio risale a tre anni dopo, nel 1964, quando ha sposato Diana De Feo (figlia di Italo De Feo), dalla quale ha avuto due figlie. Diana de Feo è scomparsa nel 2021 a Napoli. "Mi manca da impazzire, ma è ancora con me, sarà sempre con me” aveva detto Fede in una intervista a Libero.

Le due figlie Simona e Sveva

Simona Fede è la più grande delle due sorelle. A 24 anni è entrata in politica come assessora alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, in Friuli. Nel tempo, ha collaborato per circa un anno con il Corriere di Pordenone. In seguito si è candidata alle elezioni europee con Forza Italia. Successivamente ha avviato una carriera da imprenditrice nel settore dell’architettura- Si è sposata a 21 anni ed è madre di tre figli. Più defilata dalla vita pubblica la secondogenita Sveva, che ha lavorato nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi e che è una grande appassionata d’arte.