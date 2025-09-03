Carlo Acutis santo: in trasferta da Milano oltre mille pellegrini. A guidarli c’è monsignor Delpini

Milano, 3 settembre 2025 – In viaggio verso Roma con la gioia nel cuore per inneggiare a un nuovo santo, Carlo Acutis, il giovane milanese già ribattezzato il “patrono di internet”. Saranno circa mille gli ambrosiani che domenica 7 settembre, alle 10, parteciperanno in piazza San Pietro alla Messa di canonizzazione di Acutis e Pier Giorgio Frassati, presieduta da Papa Leone XIV.

Carlo Acutis durante una vacanza a Toledo

Faranno parte della schiera dei sacerdoti celebranti l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e una trentina di altri presbiteri ambrosiani tra i quali don Giuseppe Como, vicario episcopale per l’Educazione, la celebrazione della fede e per la Pastorale scolastica; monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della Zona IV – Rho; monsignor Ennio Apeciti, responsabile del Servizio diocesano per le Cause dei Santi; don Stefano Guidi, direttore della Fom (Fondazione oratori milanesi) e don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i giovani e l’università.

Antonia Salzano con il figlio Carlo Acutis, ancora piccolo

Le iniziative

Diversi tra i pellegrini ambrosiani saranno a Roma già da sabato 6, per partecipare alle 10 all’udienza giubilare del Santo Padre, mentre lunedì 8 settembre una delegazione della Diocesi parteciperà, alle 12, alla messa di ringraziamento presieduta nella basilica di San Pietro dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi.

In diocesi, la canonizzazione del milanese Acutis sarà ricordata in molte comunità durante le Messe della domenica. Inoltre, in questa settimana di “ferialino”, l’oratorio estivo di settembre, che precede la riapertura delle scuole, le attività sono state dedicate alla figura di Carlo.

Il “dopo Roma”

Dopo la canonizzazione, verranno avviate altre iniziative ispirate a quello che è considerato il “primo santo della generazione dei millennial”: tra queste, la staffetta di preghiera con le reliquie di Carlo che percorrerà gli oratori della Diocesi di Milano, un’iniziativa già inaugurata lo scorso anno.

In ogni oratorio della Diocesi verrà, inoltre, collocato un pannello commemorativo con l’immagine del giovane ambrosiano e con la preghiera “Come Carlo Acutis” che monsignor Delpini ha scritto per i ragazzi e le ragazze degli oratori.

Per tutto l’anno pastorale la figura di Carlo continuerà a ispirare i giovani della Diocesi. In particolare, è stato pubblicato un sussidio, rivolto ai preadolescenti, intitolato “Carlo, un testimone (in)credibile”: un percorso formativo per accompagnare educatori e gruppi preadolescenti in un percorso di scoperta della vita di Carlo Acutis.

Tantissimi fedeli ogni giorno visitano la tomba di Carlo Acutis

Sul calendario

Inoltre, nel giorno della sua memoria liturgica - 12 ottobre - i ragazzi delle sette zone pastorali della Diocesi vivranno la giornata “Santi con Carlo”, caratterizzata da momenti di animazione, gioco, riflessione e preghiera, alla presenza dei vicari episcopali di zona.

Lunedì 13 ottobre, alle 21, l’arcivescovo presiederà in Duomo la Messa di ringraziamento per la canonizzazione come segno di gratitudine e di festa per tutta la Chiesa ambrosiana.

Il quotidiano Avvenire e i media della Diocesi di Milano hanno predisposto diversi contenuti speciali in vista della canonizzazione di Acutis: il podcast in quattro puntate “Carlo. Sui passi di Acutis” (disponibile sulle principali piattaforme), approfondimenti sul portale diocesano, oltre a un mini-documentario che, attraverso testimonianze significative, ripercorre la vita, la fede e l’eredità spirituale di Carlo.