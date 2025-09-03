Sciopero dei treni in Lombardia giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025: orari e corse a rischio

Milano – Prima settimana di settembre e scatta subito uno sciopero dei trasporti per la “gioia” dei pendolari lombardi. A proclamarlo, a livello nazionale, è il sindacato Sgb per il settore ferroviario. Treni a rischio, dunque, dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre 2025: lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Saranno interessati anche i treni di Gruppo FS Italiane e Italo. “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione”, è scritto sul sito di Rete ferroviaria italiana.
L’avviso di Trenord
Giovedì 4 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.
Per Malpensa
Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App di Trenord.
Sciopero trasporto aereo
Sabato 6 settembre sarà invece una giornata critica per il trasporto aereo con lo sciopero nazionale del personale di terra e di bordo: possibili ritardi, cancellazioni e disservizi negli aeroporti italiani. Dalle 12 alle 16 la protesta interesserà tutto il personale operativo di terra (a Milano Linate lo sciopero sarà di 24 ore).