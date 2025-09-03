Sciopero dei treni in Lombardia giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025: orari e corse a rischio

Milano – Prima settimana di settembre e scatta subito uno sciopero dei trasporti per la “gioia” dei pendolari lombardi. A proclamarlo, a livello nazionale, è il sindacato Sgb per il settore ferroviario. Treni a rischio, dunque, dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre 2025: lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Saranno interessati anche i treni di Gruppo FS Italiane e Italo. “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione”, è scritto sul sito di Rete ferroviaria italiana.

L’avviso di Trenord

Giovedì 4 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

La stazione di Milano Cadorna durante uno sciopero

Per Malpensa

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App di Trenord.

Sciopero trasporto aereo

Sabato 6 settembre sarà invece una giornata critica per il trasporto aereo con lo sciopero nazionale del personale di terra e di bordo: possibili ritardi, cancellazioni e disservizi negli aeroporti italiani. Dalle 12 alle 16 la protesta interesserà tutto il personale operativo di terra (a Milano Linate lo sciopero sarà di 24 ore).