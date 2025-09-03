Ritrovati per strada a Milano i candelabri sacri rubati in un santuario bergamasco

Milano – Numerosi oggetti sacri, che erano stati rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate, nel Bergamasco, sono stati trovati in strada a Milano dalla Polizia, che li ha riconsegnati. Il pomeriggio di domenica 24 agosto scorso, gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via Ettore Majorana dopo che un passante aveva segnalato la presenza di alcuni sacchi abbandonati per strada.

I poliziotti hanno aperto i sacchi scoprendo all'interno i monili sacri rubati al santuario - sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso anch'esso placcato in argento e un turibolo in acciaio - cui sono stati riconsegnati ieri.