Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloCamera ardente Giorgio ArmaniCarlo AcutisBeppe Sala
Acquista il giornale
CronacaRitrovati per strada a Milano i candelabri sacri rubati in un santuario bergamasco
3 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Ritrovati per strada a Milano i candelabri sacri rubati in un santuario bergamasco

Ritrovati per strada a Milano i candelabri sacri rubati in un santuario bergamasco

I monili erano stati abbandonati all’interno di alcuni sacchi in via Majorana. Allertata da un passante, la polizia è intervenuta e ha poi riconsegnato il maltolto al Santuario della Madonna del Bailino a Levate

I monili sacri trovarti dagli agenti della volante del Commissariato Greco Turro in via Ettore Majorana angolo Via Graziano Imperatore, rubati nella notte tra il 22 e il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (BG)

I monili sacri trovarti dagli agenti della volante del Commissariato Greco Turro in via Ettore Majorana angolo Via Graziano Imperatore, rubati nella notte tra il 22 e il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (BG)

Per approfondire:

Milano – Numerosi oggetti sacri, che erano stati rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate, nel Bergamasco, sono stati trovati in strada a Milano dalla Polizia, che li ha riconsegnati. Il pomeriggio di domenica 24 agosto scorso, gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via Ettore Majorana dopo che un passante aveva segnalato la presenza di alcuni sacchi abbandonati per strada.

I poliziotti hanno aperto i sacchi scoprendo all'interno i monili sacri rubati al santuario - sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso anch'esso placcato in argento e un turibolo in acciaio - cui sono stati riconsegnati ieri. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata