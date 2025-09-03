Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Editoriale e Commento
Editoriale e CommentoCalcio dell’altro mondo
3 set 2025
Enrico Camanzi
Editoriale e Commento
  2. Editoriale e Commento
  3. Calcio dell’altro mondo

Calcio dell’altro mondo

Milan-Como del febbraio prossimo si giocherà quasi sicuramente in Australia: uno schiaffo alla passione di tifosi affezionati e abbonati

Il Milan festeggia la Supercoppa 2025, giocata a Riyad, in Arabia Saudita

Qualcuno ci vedrà la conclusione di un processo iniziato da tempo. Altri giustificheranno la mossa con le condizioni di necessità a cui sarebbe in parte ispirata. Epperò la scelta della Lega Calcio di disputare una partita del campionato di serie A – Milan-Como – dall’altra parte del mondo, in Australia, segna sicuramente una nuova frattura fra i club, sempre più orientati al business, e i tifosi non occasionali, ovvero quelli che gli stadi li frequentano sempre e comunque. Con la pioggia e con il sole. Quando la squadra procede con il vento in poppa ma anche quando i risultati non sorridono. Qualcuno ha pensato a loro? Figuriamoci. Che si attacchino al tram. Che il biglietto dell’aereo costa per Perth costa troppo.

