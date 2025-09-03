Calcio dell’altro mondo

Qualcuno ci vedrà la conclusione di un processo iniziato da tempo. Altri giustificheranno la mossa con le condizioni di necessità a cui sarebbe in parte ispirata. Epperò la scelta della Lega Calcio di disputare una partita del campionato di serie A – Milan-Como – dall’altra parte del mondo, in Australia, segna sicuramente una nuova frattura fra i club, sempre più orientati al business, e i tifosi non occasionali, ovvero quelli che gli stadi li frequentano sempre e comunque. Con la pioggia e con il sole. Quando la squadra procede con il vento in poppa ma anche quando i risultati non sorridono. Qualcuno ha pensato a loro? Figuriamoci. Che si attacchino al tram. Che il biglietto dell’aereo costa per Perth costa troppo.