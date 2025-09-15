"Il tempo di un respiro", l'esperienza immersiva di Golia e WWF a CityLife

Un’installazione verde temporanea e multisensoriale nel cuore di Milano per riscoprire il valore del respiro e raccontare il progetto di rigenerazione all’interno dell’Oasi Wwf dei Ghirardi, a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. E' il progetto "Il tempo di un respiro" che Golia e Wwf Milano a CityLife (piazza Tre Torri) dal 19 al 21 settembre. In un’epoca in cui la qualità dell’aria è diventata una priorità a livello globale, con città che soffrono a causa dell’inquinamento e del cambiamento climatico, c'è sempre più necessità di rigenerarsi. Per queste ragioni Golia, marchio storico italiano di Perfetti Van Melle S.p.A.e Wwf donano a Milano un’esperienza che è un invito e un monito a fermarsi e respirare. Per tre giorni, dalle 10 alle 19, nel distretto di Milano CityLife sarà possibile immergersi in uno spazio verde progettato per coinvolgere i visitatori e offrire un assaggio di immersione in un’area boschiva. L'installazione è anche un'opportunità per riflettere sull'importanza di concedersi momenti di riposo e relax, offre ai visitatori un angolo di quiete in cui ritrovare il piacere di respirare a pieni polmoni, anche solo tra una riunione e l’altra o nel pieno della routine quotidiana. Dalla recente survey di AstraRicerche, commissionata da Golia e Wwf, è emerso infatti che circa la metà della popolazione percepisce un bisogno di recupero fisico (50,6%) e mentale (47,1%) almeno ogni settimana. Le donne risultano essere quelle che maggiormente avvertono la necessità di rigenerarsi, soprattutto mentalmente. In particolare, i valori sono molto elevati tra le più giovani, appartenenti alla Gen Z: ben il 62,1% afferma di percepire il bisogno di recuperare mentalmente una o più volte a settimana. Anche la grandezza del centro abitato è un fattore determinante: al crescere della dimensione, le percentuali aumentano fortemente. “Rigenerazione” diventa una parola chiave da tenere a mente, per le persone e per l’ambiente. Il "Tempo di un Respiro" non sarà solo un rifugio verde temporaneo, ma uno spazio in cui fermarsi, ascoltare, respirare vuole infatti essere un messaggio visivo e sensoriale che racconta un impegno di recupero molto grande e tangibile. L’iniziativa nasce, infatti, per raccontare il progetto di rigenerazione ambientale all’interno dell’Oasi WWF dei Ghirardi, una Riserva Naturale Regionale e Oasi Faunistica, sull’Appennino emiliano. Grazie al supporto di Golia,nel 2025 sono stati avviati interventi su circa 4 ettari di Oasi per proteggere il castagneto da frutto. Il progetto ha come obiettivo fermare il declino degli alberi più antichi, favorire la rigenerazione spontanea, contenere le specie invasive e proteggere la biodiversità legata al castagneto, dando nuova vita agli alberi e rigenerando l’intera area.

La salvaguardia del castagno rappresenta un gesto concreto per un futuro più sostenibile e un ambiente più sano. Con questo progetto, inoltre, Golia e Wwf invitano tutti a fare la propria parte, compiendo azioni quotidiane a favore della natura: perché tanti piccoli gesti possono generare un grande impatto collettivo. Quando: 19-20-21 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Dove: Milano – CityLife, Piazza Tre Torri