Auto si schianta contro un camion a San Colombano: donna di 68 anni morta sul colpo

Lodi – Una donna di 68 anni è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla ex Statale 234 Codognese, all’altezza di San Colombano al Lambro, piccolo territorio vicino a Lodi ma in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9.30 e ha coinvolto un’automobile, su cui viaggiava la donna, e un autocarro.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli viaggiavano in direzione opposta quando, per ragioni da accertare, uno dei due ha invaso la corsia dell’altro e c’è stato uno scontro frontale.

Soccorsi e rilievi

L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è scattato alle 9.45 e sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori era troppo tardi: la sessantottenne era morta sul colpo e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il camionista, di 41 anni, è rimasto sostanzialmente illeso ed è stato soccorso sul posto.

Per mettere in sicurezza l’area e liberare la donna delle lamiere dell’auto sono accorsi anche i carabinieri delle compagnie di Lodi e Stradella, nonché i vigili del fuoco di Lodi, con il supporto del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Poco prima di mezzogiorno l’intervento era ancora in corso e l’ex Statale 234 era chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Secondo mortale in due giorni

Questo è il secondo incidente mortale in due giorni nei pressi del territorio lodigiano. Il 14 settembre, sulla Statale 45, un violento incidente tra un’auto e una moto è costato la vita a Roberto Viale, 60 anni, residente a Ospedaletto Lodigiano. L’uomo stava viaggiando in direzione Bobbio quando nel tratto compreso tra Dolgo e Cernusca di Travo, la sua due ruote si è scontrata con una vettura in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto è stato devastante e per il motociclista non c’è stato scampo, nonostante l’immediata attivazione dei soccorsi.