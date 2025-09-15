Incontriamoci al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Editoriale e Commento
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Tragedia BaggioPilota morto CremonaSparatoria BuccinascoMichele MorselliTram piazzale CordusioFinale Miss Italia 2025
Acquista il giornale
Editoriale e CommentoIncontriamoci al Death Cafè
15 set 2025
MAURO CERRI
Editoriale e Commento
WhatsAppXPrint
Editoriale

Incontriamoci al Death Cafè

La celebre partita a scacchi con la morte nel film "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman del 1957

La celebre partita a scacchi con la morte nel film "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman del 1957

Oggi a Milano si terrà un incontro per discutere di ciò di cui non si vorrebbe mai parlare: la morte. Lo si farà seduti al tavolino, davanti a un buon caffè e a dei pasticcini, come ai funerali degli americani che riescono a provare appetito quando a noi si chiude lo stomaco. Eppure il loro accogliente approccio alla più democratica delle esperienze umane, cioè l'ultima, è anche il più saggio. A intrattenere il pubblico una filosofa-tanatologa e un sacerdote che sul tema offriranno visioni diverse. Comunque la si pensi, che sia la fine di tutto o l'inizio di altro, il tema del lascito morale e materiale riguarda ognuno di noi. Non ho idea di quanti parteciperanno al Death Cafè ma saranno sicuramente persone innamorate della vita. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata