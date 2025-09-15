Incontriamoci al Death Cafè

Oggi a Milano si terrà un incontro per discutere di ciò di cui non si vorrebbe mai parlare: la morte. Lo si farà seduti al tavolino, davanti a un buon caffè e a dei pasticcini, come ai funerali degli americani che riescono a provare appetito quando a noi si chiude lo stomaco. Eppure il loro accogliente approccio alla più democratica delle esperienze umane, cioè l'ultima, è anche il più saggio. A intrattenere il pubblico una filosofa-tanatologa e un sacerdote che sul tema offriranno visioni diverse. Comunque la si pensi, che sia la fine di tutto o l'inizio di altro, il tema del lascito morale e materiale riguarda ognuno di noi. Non ho idea di quanti parteciperanno al Death Cafè ma saranno sicuramente persone innamorate della vita.