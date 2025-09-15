Opera, ladri in fuga: il sindaco-runner li rincorre e li consegna ai carabinieri

Opera (Milano), 15 settembre 2025 - Due ragazzini di 13 anni residenti in un campo nomadi, hanno rubato il portafogli a un anziano di Opera in pieno giorno, ma la loro fuga è durata poco.

Prima inseguiti da un cittadino, poi dallo stesso sindaco Ettore Fusco – runner appassionato – i due minori sono stati bloccati dai carabinieri, nel frattempo giunti sul posto. I giovani, già sospettati di altri episodi simili avvenuti nei giorni scorsi nella stessa zona, sono stati identificati grazie al tempestivo intervento del primo cittadino.

Dopo il furto, i due erano stati notati da un uomo che si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a recuperare il portafogli che i ragazzini avevano gettato a terra. L’inseguimento sembrava destinato a interrompersi quando l’uomo ha dovuto fermarsi. Proprio in quel momento il sindaco, che si trovava casualmente nei pressi, ha visto la scena e ha deciso di rincorrere personalmente i ragazzi. Una cittadina, accanto a lui, ha nel frattempo avvisato i carabinieri, fornendo in tempo reale la posizione dei fuggitivi.

All’arrivo delle pattuglie, i due minori sono stati presi in consegna e portati nella caserma di Pieve Emanuele, dove sono stati identificati. Il sindaco Fusco ha inoltre riferito alle forze dell’ordine le numerose segnalazioni ricevute dai residenti dello Sporting Mirasole, da giorni esasperati per piccoli furti e comportamenti molesti.