Milano, il Coca Cola Pizza Village 2025: quando, dove e gli ospiti. Il programma

Milano, 25 agosto 2025 – Sentite già il profumino nell’aria? Il Coca Cola Pizza Village sta per riaprire le sue porte: da martedì 2 a domenica 7 settembre torna infatti a Milano per il terzo anno consecutivo l’evento da anni consacrato come il Food Festival italiano per eccellenza dedicato a sua maestà la Pizza.

Con le 600.000 presenze dell’edizione napoletana 2025 (che si è tenuta, lo ricordiamo, dal 1° al 6 luglio), Napoli passa il testimone a Milano, dopo il successo delle prime due edizioni che hanno segnato la crescita del format a livello nazionale.

Soddisfatti gli organizzatori: “Pizza Village Milano è giunto alla sua terza edizione e da tre anni rappresenta un appuntamento imperdibile per la cittadinanza. Lo dimostrano le 100.000 persone che ogni anno animano l’evento. La migliore pizza napoletana, intrattenimento, condivisione e tanta musica, fanno di Pizza Village un evento unico nel suo genere”. “Un progetto – hanno aggiunto – che parte da lontano con il primo appuntamento a Napoli nel 2011 e un percorso di sviluppo e crescita che ha visto negli anni il format superare anche i confini nazionali. Tanti i brand che dal suo esordio hanno ceduto nella bontà del progetto, da quelli storici ai nuovi partner, supportandoci e arricchendo l’evento di iniziative e contenuti e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Non ci resta quindi che dare appuntamento a tutti al Parco di City Life per una settimana di puro gusto e divertimento”.

Coca Cola Pizza Village a CityLife Milano

Dove e quando

L’evento torna dal 2 al 7 settembre, dalle 18 alle 23, nella location che ha ospitato anche le edizioni 2023 e 2024: il Parco di CityLife, che con i suoi 9.000 metri quadrati di superficie si trasformerà in un vero e proprio villaggio, all’insegna della convivialità. “Siamo entusiasti di ospitare, per il terzo anno consecutivo, Coca-Cola Pizza Village, l'evento che unisce l'amore per la pizza, lo svago e il divertimento all'aria aperta. Offrire a tutta la cittadinanza la possibilità di poter vivere e partecipare ad iniziative come questa è da tempo fra gli obiettivi principali di SmartCityLife. E, grazie all'App. SmartCityLlife e ai nostri canali social è possibile rimanere sempre aggiornati sull'iniziativa e tutti i numerosi eventi nel parco di CityLife”, ha detto l'Arch. Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife. Ingresso gratuito.

Pizze classiche e speciali

Un evento imperdibile quindi con le migliori pizzerie della tradizione napoletana, che hanno animato il villaggio di Napoli a inizio luglio e che ritroveremo a Milano con una selezione di pizze speciali, oltre alle classiche, create appositamente per l’evento:

Vincenzo Capuano con la sua “Diavola alla nonno Enzo”

Errico Porzio con la sua “Pizzimbocca”

Gino e Toto Sorbillo, e la “Lombardia”

L’Antica Pizzeria da Michele, e la “Zola”

Fresco, e la sua “Lasagnetta”

Ciro Cascella 3.0, con “Scugnizzo per sempre”

Biga, e la sua “Amatriciana”

Modus, con “Pizza, fichi e culatello”

Mamo, con la “Carbonara”

Locanda degli Arcimboldi, con la “Zuccarona”

Bottega Ghiotta, che sarà presente in area hospitality con due pizze speciali: Diavola e Bottega Ghiotta

Porzio…ni di pizza con “Giovane” e “Fiò e Salam”

Tanti saranno anche i contenuti proposti dai partner, perché Pizza Village è soprattutto un lavoro di squadra.

Coca-Cola, Title Sponsor dell’evento, come nel recente evento di Napoli, sarà protagonista con attività di engagement, concorsi, con l’iniziativa “Condividi Coca-Cola” e con un’area ludica. A completare l’esperienza gastronomica, la combo Coca-Cola | Pizza in teglia, che saprà coniugare gusto, semplicità e leggerezza, diventando uno dei riferimenti più riconoscibili dell’edizione.

Founding Partner del villaggio, ritorna con condotte ogni giorno da alcuni tra i più noti maestri pizzaioli, che offriranno al pubblico momenti di formazione, spettacolo e racconto. Un format collaudato negli anni che continua a unire conoscenza, artigianalità e passione. Ogni giorno saranno disponibili (da 16 partecipanti ognuna) per le quali ci si potrà prenotare online, tramite form sul sito di Pizza Village: · 2/09 19:30 Simone Nicolosi - 21:00 Antonio Falco · 3/09 19:30 Gino Sorbillo - 21:00 Paolo De Simone · 4/09 19:30 Pasqualino Rossi - 21:00 Albertone Buonocore · 5/09 19:30 Fabio Cristiano - 21:00 Gigino Capuano · 6/09 19:30 Salvatore Mugnano - 21:00 Errico Porzio · 7/09 19:30 Maddalena Amoriello - 21:00 Vincenzo Capuano e Nonno Ritroveremo anche Peroni Nastro Azzurro, birra ufficiale del Village, come protagonista di “Storie di Gusto”, all'interno della The House of Peroni Nastro Azzurro. Si potrà vivere una vera esperienza culinaria con l’obiettivo di valorizzare l’abbinamento vincente tra birra italiana di qualità e varie specialità gastronomiche, ogni volta diverse e raccontate dai loro stessi creatori. E nella città-simbolo della cultura dell’aperitivo non può mancare il menù aperitivo con la frittatina di Pasta Garofalo, altro simbolo della cultura gastronomica partenopea, da abbinare con un drink a propria scelta tra le diverse proposte dell’evento.

Spettacolo e intrattenimento

Non manca una proposta di eventi musicali, gratuiti, ogni sera che sapranno incontrare il gusto di un pubblico che si prevede supererà le 100.000 presenze: