Milano, Now in piazza Gae Aulenti: un pop-up store gigante tra caramelle, serie tv, show e sport

Milano, 10 settembre 2025 – Un fine settimana tutto da assaporare in piazza Gae Aulenti, a Milano. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, Now - il servizio streaming di Sky – porterà nel cuore della città un pop-up store dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta. Ma lo farà in un modo molto speciale. Ecco tutti i dettagli delle tre giornate.

Un’esperienza multisensoriale

L’iniziativa vuole raccontare l’identità di Now attraverso un concept che unisce elementi tangibili e intangibili, trasformando il brand in un’esperienza multisensoriale che fa della varietà dei contenuti un vero e proprio percorso di scoperta. Per avvicinare il pubblico in modo divertente sono nate le prime caramelle al “gusto di contenuto” che richiamano i programmi più iconici. Ricette pensate per creare sapori totalmente inediti come “erba di stadio” per il calcio, “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie tv.

Un maxi distributore di caramelle

Per ospitare questa esperienza, il pop-up store prenderà la forma di un enorme distributore di caramelle alto più di 10 metri, dove i visitatori potranno letteralmente “assaggiare” i contenuti disponibili su Now, entrando in contatto diretto con l’universo della piattaforma. Le originali ricette della tasting experience sono state progettate con un approccio di neuromarketing sensoriale che sfrutta il gusto, l’olfatto e la vista per creare un legame più immediato e duraturo con i vari contenuti e con il brand.

Gli ospiti

Durante le tre giornate ci saranno diverse sorprese: l’iniziativa prenderà vita anche grazie alla partecipazione di volti iconici dei programmi Sky e Now, che contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

All'interno del pop-up venerdì 12 settembre dalle 18 il calcio sarà protagonista grazie a un appuntamento speciale di Calciomercato – L’originale insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Sabato 13 settembre, sempre dalle 18, toccherà alla serialità Sky Original con gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, interpreti di ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883’ e oggi sul set del sequel ‘Nord Sud Ovest Est’.

Infine, domenica 14 settembre alle 18.30, la musica di Jake La Furia, giudice di X Factor, porterà un’esibizione speciale live.

Sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo Sky e NOW e incontrare da vicino creator e protagonisti che ogni giorno entrano nelle case degli spettatori, raccontando lo sport con passione e portando sullo schermo i grandi show e le produzioni originali Sky.

Il pubblico

La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce NOW sia a chi si avvicina per la prima volta. Punta a coinvolgere, in modo particolare, la Gen Z, che è sempre più alla ricerca di esperienze tra fisico e digitale ed è attratta da format speciali, personalizzati e con dinamiche di gamification. Tutti i partecipanti potranno, infatti, mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati.