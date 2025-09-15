Incontriamoci

CronacaMeteo Milano e Lombardia: l’ultimo scampolo d’estate regala un’altra settimana di bel tempo
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Meteo Milano e Lombardia: l’ultimo scampolo d’estate regala un’altra settimana di bel tempo

Giornate all’insegna dell’alta pressione con temperature elevate anche su Alpi e Prealpi, condizioni che si manterranno tali fino al weekend. Giovedì la giornata più calda

Persiste l'estate in Lombardia

Persiste l'estate in Lombardia

Milano, 15 settembre 2025 – “L’estate sta finendo” cantavano i Righeira ma invece la bella stagione sembra non voler abbandonare l’Italia, che vivrà altri giorni contrassegnati da bel tempo e temperature elevate con valori che da giovedì 18 in particolare potranno raggiungere i 35 gradi al sud. Anche Milano e la Lombardia non verranno risparmiati da questo scampolo d’estate. 

Il tempo sulla Lombardia oggi, 15 settembre (Arpa)
Il tempo sulla Lombardia oggi, 15 settembre (Arpa)

Le previsioni

Lunedì 15 Settembre 2025

L’alta pressione di origine sub-tropicale continua a farsi sentire anche sulla Lombardia e nelle zone alpine della nostra regione. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con possibili leggeri rannuvolamenti soprattutto sulla pianura Padana. Il clima resta comunque stivo con giornate di sole e temperature che si aggireranno sui 25 gradi.

Martedì 16 settembre 2025  

La coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe lambirà il nord Italia (soprattutto il Nord-Est) e sarà associata ad una breve fase instabile che potrebbe portare a leggere precipitazioni.

In generale si registrerà un aumento della nuvolosità mentre le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli variabili, possibili rinforzi in pianura verso sera.

Anche nelle ore maggiormente soleggiate della giornata, le temperature non supereranno mai i 30 gradi e rimarranno estremamente gradevoli
Anche nelle ore maggiormente soleggiate della giornata, le temperature non supereranno mai i 30 gradi e rimarranno estremamente gradevoli

Mercoledì 17 settembre 2025 

Nella giornata di mercoledì la nuvolosità si farà via via meno marcata sino a scomparire del tutto. Zero termico tra 4100 e 4500 metri, in calo in giornata. Venti: in pianura deboli o molto deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Giovedì 18 settembre segnerà la giornata più calda della settimana con caldo estivo e temperature che potranno toccare anche i 27-28 gradi. In questo scenario, non potrà essere esclusa dalla fase eccezionalmente calda la regione alpina, con lo zero termico che nelle Alpi si manterrà quasi sempre oltre i 4000 metri. Queste condizioni di bel tempo persisteranno anche nel weekend.

