Meteo Milano e Lombardia: l’ultimo scampolo d’estate regala un’altra settimana di bel tempo

Milano, 15 settembre 2025 – “L’estate sta finendo” cantavano i Righeira ma invece la bella stagione sembra non voler abbandonare l’Italia, che vivrà altri giorni contrassegnati da bel tempo e temperature elevate con valori che da giovedì 18 in particolare potranno raggiungere i 35 gradi al sud. Anche Milano e la Lombardia non verranno risparmiati da questo scampolo d’estate.

Il tempo sulla Lombardia oggi, 15 settembre (Arpa)

Le previsioni

Lunedì 15 Settembre 2025

L’alta pressione di origine sub-tropicale continua a farsi sentire anche sulla Lombardia e nelle zone alpine della nostra regione. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con possibili leggeri rannuvolamenti soprattutto sulla pianura Padana. Il clima resta comunque stivo con giornate di sole e temperature che si aggireranno sui 25 gradi.

Martedì 16 settembre 2025

La coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe lambirà il nord Italia (soprattutto il Nord-Est) e sarà associata ad una breve fase instabile che potrebbe portare a leggere precipitazioni.

In generale si registrerà un aumento della nuvolosità mentre le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli variabili, possibili rinforzi in pianura verso sera.

Anche nelle ore maggiormente soleggiate della giornata, le temperature non supereranno mai i 30 gradi e rimarranno estremamente gradevoli

Mercoledì 17 settembre 2025

Nella giornata di mercoledì la nuvolosità si farà via via meno marcata sino a scomparire del tutto. Zero termico tra 4100 e 4500 metri, in calo in giornata. Venti: in pianura deboli o molto deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Giovedì 18 settembre segnerà la giornata più calda della settimana con caldo estivo e temperature che potranno toccare anche i 27-28 gradi. In questo scenario, non potrà essere esclusa dalla fase eccezionalmente calda la regione alpina, con lo zero termico che nelle Alpi si manterrà quasi sempre oltre i 4000 metri. Queste condizioni di bel tempo persisteranno anche nel weekend.